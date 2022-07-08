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詐領3000還900萬 婦產科醫師自曝健保缺失

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中央健保署日前接獲檢舉，指稱新北市新店區某間潘姓婦產科診所，涉嫌以不實名目浮報3000元健保點數，不料潘姓醫師不僅坦承浮報，還一口氣繳回多年來詐領的900萬元，目的是為了凸顯健保規定不符實際看診所需的制度缺失。台北地檢署調查屬實後，依詐欺罪將潘姓醫師緩起訴，僅要求他捐款5萬元至健保署愛心基金專戶。

全案係因健保署接獲檢舉，經查後發現潘姓醫師自2020年9月7日至2021年1月間，以申報健保項目點數與實際看診項目不符的方式，不實浮報健保點數共3000多點，以每點價值一元換算，共詐領健保費3000餘元。

健保署除將潘姓醫師函送法辦，同時要求他歸還浮報的金額，沒想到他竟「要3000給900萬」，不僅歸還被查到的3000元，更一口氣繳回900多萬，表示這些都是多年來詐領的健保費用。

原來，潘姓醫師用意是在凸顯申報健保點數的制度缺失。他供稱，自己無意並詐領或浮報健保點數，但是就實務看診需求來說，以超音波為例，健保署規定婦產科診所每月能申報的健保點數，在各項目上都有固定比例，但實際上部分病患狀況只能靠照超音波方能釐清，因此診所方面就超出健保署規定額度的部分，就得自行找別的診療項目申報。

檢察官為釐清潘姓醫師所言真假，特地傳喚部分符合潘姓醫師所述的病患出庭作證，病患的供述也與潘姓醫師說法相符，該診所浮報的診療項目也確實需以超音波加以釐清，因此認定他雖涉犯詐欺罪，但坦承犯行還超額還款，因此依職權予以緩起訴。

潘姓婦產科醫師主動繳回900萬浮報健保費用，獲北檢緩起訴處分。記者蔣永佑／攝影
潘姓婦產科醫師主動繳回900萬浮報健保費用，獲北檢緩起訴處分。記者蔣永佑／攝影

健保 醫師

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