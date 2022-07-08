聽新聞
test
0:00 / 0:00
退役中校杜永鑫共諜案 台灣人權文化協會呼籲重審
退役中校杜永心因遭對岸吸收來台發展組織，被依違反國安法判刑4年定讞並入監服刑。台灣人權文化協會理事長吳進生認為，台灣不乏三審「不」定讞的前例，如今杜案已聲請再審及非常上訴，檢方是否有立刻發監執行的必要有待商榷，他站在維護人權的立場，則希望杜案能毋枉毋縱獲得重審。
判決指出，年逾70的杜永心1994年退伍後赴陸，被中共中央軍事委員會羅姓大校吸收，自2011年起鎖定認識的蔡姓退役中校，透過包紅包、招待赴陸旅遊等手法試圖拉攏蔡男，後來蔡男起了戒心錄音自保，並歸還所收到的紅包現金。一、二審杜男均判刑4年，最高法院今年3月駁回上訴判決定讞。
杜男家屬向吳進生表示，原本新北地檢署通知杜永心6月30日到案發監執行，但他今年5月底已聲請再審、非常上訴，不料6月27日台灣高等法院就再審案開庭時，法官竟告知依法檢方可直接發監執行，因此30日當天杜男聲請暫緩執行入監便遭拒絕而立刻入監服刑，讓家屬難以接受。
吳進生舉例，如太極門纏訟25年最後獲判無罪，但國稅局並未就此罷休，顯然連行政機關都未遵循三審定讞的結果。又如蘇建和案原已死刑定讞，卻因為法務部暫緩執行死刑，日後該案才能透過再審獲得平反。
吳進生認為，雖然再審和非常上訴並非停止執行的法定事項，但杜案目前已有新事證並提出再審，更何況杜永心僅被判有期徒刑4年，執行科檢察官在准許受刑人聲請延緩執行上，是否已善盡客觀注意的義務，視再審及非常上訴的結果，以顧及杜永心的人權和法律上的權益，他認為還有討論的空間，同時也呼籲法院能盡速重審杜案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言