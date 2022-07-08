退役中校杜永鑫共諜案 台灣人權文化協會呼籲重審

退役中校杜永心因遭對岸吸收來台發展組織，被依違反國安法判刑4年定讞並入監服刑。台灣人權文化協會理事長吳進生認為，台灣不乏三審「不」定讞的前例，如今杜案已聲請再審及非常上訴，檢方是否有立刻發監執行的必要有待商榷，他站在維護人權的立場，則希望杜案能毋枉毋縱獲得重審。

判決指出，年逾70的杜永心1994年退伍後赴陸，被中共中央軍事委員會羅姓大校吸收，自2011年起鎖定認識的蔡姓退役中校，透過包紅包、招待赴陸旅遊等手法試圖拉攏蔡男，後來蔡男起了戒心錄音自保，並歸還所收到的紅包現金。一、二審杜男均判刑4年，最高法院今年3月駁回上訴判決定讞。

杜男家屬向吳進生表示，原本新北地檢署通知杜永心6月30日到案發監執行，但他今年5月底已聲請再審、非常上訴，不料6月27日台灣高等法院就再審案開庭時，法官竟告知依法檢方可直接發監執行，因此30日當天杜男聲請暫緩執行入監便遭拒絕而立刻入監服刑，讓家屬難以接受。

吳進生舉例，如太極門纏訟25年最後獲判無罪，但國稅局並未就此罷休，顯然連行政機關都未遵循三審定讞的結果。又如蘇建和案原已死刑定讞，卻因為法務部暫緩執行死刑，日後該案才能透過再審獲得平反。