扯！酒駕罰不怕也關不怕 他不到3個月再犯共累計12次

高雄唐姓男子家境貧困、靠從事臨時工維生，卻屢犯酒駕；即使遭多次判刑，入監服刑完畢仍關不怕，一犯再犯；今年1月與3月都因喝藥酒騎車酒駕遭逮，累計犯下12次酒駕，經審理，地院將他依公共危險罪判1年3月有期徒刑。

判決指出，今年1月27日上午10時許，在大樹區喝保力達藥酒後，酒駕上路，當天上因違規跨越雙黃線行駛遭警攔查，發現酒測值超標達每公升0.71毫克，遭警方依法移送。

豈料，唐男又在3月9日下午4時許，喝完藥酒後酒駕上路，因違規紅燈左轉遭警攔查，酒測值超標達每公升0.76毫克；警詢、偵訊時，唐都坦承犯行，檢方將他依公共危險罪起訴。

經查發現，唐男有相當誇張的酒駕事蹟，2003年酒駕遭罰1萬8千元；2008年遭判3個月徒刑；2009年遭判4個月徒刑；2011年遭判5個月徒刑；2012年判10個月徒刑；2017年遭判8個月，2019年再犯酒駕遭判刑，合併執行2年6月，去年5月底假釋出獄。

地院認為，唐男明知酒駕為法律明定禁止，還可能對交通造成不可預知的危險，卻仍在3個月內犯下第11、12次酒駕，可見心存僥倖，且無視法律的禁令，更忽視可能造成的危害性。

考量唐男家境貧困、靠從事臨時工維生，但屢犯酒駕，雖始終均坦認犯行，態度尚可，酒測數值不低，也未發生生交通事故造成實質損害；經審理，將他依不能安全駕駛動力交通工具罪，2罪各處9個月徒刑，合併執行1年3月，全案仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康