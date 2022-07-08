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北檢砍人案共犯北聯幫少年 再涉凌虐四海幫堂主兒子

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署日前起訴北聯幫分子黃琝翔糾眾在北檢大門砍人案，其中一名動手的17歲陳姓少年移由少年法庭裁定收容，不料又查出他涉及今年3月間一起因爭風吃醋，率眾凌虐四海幫方姓前堂主兒子長達15個小時的案件；北檢8日依傷害、妨害自由罪起訴共犯黃姓及劉姓男子，少年部分移交少年法庭審理。

檢警調查，陳姓少年因懷疑好友的女友與方姓堂主未成年的兒子曖昧，先是在臉書上隔空互嗆，後來雙方火氣越來越大，於是嗆聲出來當面講清楚。2021年3月13日，陳姓少年先跟黃、劉及其他多名身分不詳的共犯，相約酒店喝酒作樂，再一起前往北市萬華區與方姓少年相約見面談判。

當天深夜近11點，陳姓少年一行人一見到方姓少年，就直接將他「蓋布袋」，押往新北市五股觀音山區。方姓少年被帶下車後，不甘示弱地反嗆爸爸是四海幫堂主，「你敢動我？」不料此言反而激怒對方，陳姓少年和黃、劉等人於是持鐵棍、電擊槍、辣椒水對被害人施暴，還逼迫他下跪認錯。

陳姓少年等人前後凌虐被害人長達15個小時，直到隔天下午1時許，才將被打到雙手骨折、奄奄一息的被害人棄置路邊，由路人發現報警送醫。

陳姓少年到案後供稱，因一時氣不過才動手打人，黃、劉兩人也坦承犯案，檢方於是依法起訴，並擴大追緝同行共犯，以免少年間衝突擴大為幫派鬥毆的社會事件。

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北檢大門砍人案一名涉案北聯幫陳姓少年，又涉嫌率眾凌虐四海幫方姓堂主未成年兒子遭訴。圖／聯合報系資料照片
北檢大門砍人案一名涉案北聯幫陳姓少年，又涉嫌率眾凌虐四海幫方姓堂主未成年兒子遭訴。圖／聯合報系資料照片

未成年 幫派

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