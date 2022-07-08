加強九合一選舉維安 淡水警辦講習提升應勤技巧
為因應年底九合一選舉期間安全維護，強化基層警應勤技巧，淡水警分局於昨天（7日）下午辦理「選舉活動警衛勤務安全維護」講習，除強化自身防護能力外，也希望藉此達成選舉治安各項維護任務。
淡水警方表示，今年11月26日將舉辦直轄市長、市議員及里長九合一地方公職人員選舉，有鑑於選舉期間各參（候）選人，必會舉辦各種競選及造勢活動，為提升基層員警專業知能及應勤技巧，同時強化自身防護能力，並圓滿達成選舉治安維護的任務。
淡水警分局昨天（7日）下午辦理「選舉活動警衛勤務安全維護」任務講習，內容除傳授基層警員「選舉期間特種勤務執勤安全重點」外，也加強自身防護及「交通指揮手勢及控燈箱操作」等執勤技能。
警方表示，選舉期間除全力查察賄選、防制暴力外，也將秉持行政中立、依法行政的嚴正態度，遏止賄選、暴力、賭盤及假訊息等介入選舉之不法行為，對於任何違反選罷法或觸法情事，絕對依法嚴辦，絕不寬貸，以達到「淨化選風，公平選舉」的目標。
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