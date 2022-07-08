林秉樞律師聲請重製全部卷證、影片 法院確定駁回

男子林秉樞因施暴立委高嘉瑜被起訴傷害等罪嫌，案件在新北地方法院審理中，林的委任律師聲請重製所有卷證，並在檢察官、高嘉瑜律師不在場時閱卷，被新北地院裁定駁回，律師抗告後，台灣高等法院仍駁回確定。

林秉樞委任律師劉繼蔚認為法院以準備程序方式，通知所有關係人到場提示卷證資料，程序有問題，而聲請重製含電磁紀錄的所有卷證、聲請於林秉樞在場，但檢察官、高嘉瑜律師不在場下檢閱卷證。

新北地院認為，為避免卷證中隱私資訊外流，造成高嘉瑜等人的傷害，法院在律師檢閱卷證後，已重製無涉隱私的部分交給律師，而劉繼蔚未就不准閱覽部分，具體釋明待證事實及關聯性，即欲聲請重製全部卷證，予以駁回。

裁定指出，為避免隱私資訊外流，才在準備程序時提供檢察官、辯護人、高嘉瑜律師閱卷，且檢察官在庭才能確認卷證資料與案件關連性、是否影響高嘉瑜隱私，再確定重製卷證範圍，認為劉繼蔚以檢察官、高嘉瑜律師在庭會造成林秉樞自證己罪，且與律師間無法實質討論而拒絕檢閱，是將閱卷權混淆成律師、被告自由溝通的權利，裁定駁回。

劉繼蔚不服抗告，高院指出，新北地院已提供不公開的文書資料給林秉樞律師檢閱後，確認與隱私資訊無關，再重製交給林的律師；其餘未重製部分，確實涉及隱私資訊、與本案無關的他人影像、媒體報導等，無重製給林秉樞和律師的必要。

再者，新北院當庭已提示閱覽隱私資料，即使未再准許林秉樞和律師重製，也不影響有效行使辯護權。

高院表示，新北院也已重製林秉樞和高嘉瑜間對話紀錄、與本案有關的錄音筆、影片等電磁紀錄交給林秉樞的律師，認為劉繼蔚聲請重製全部卷證，於法不合。