偷台電878萬電費 24小時狂挖1年礦爽賺大量比特幣

台中林姓、洪姓男子在烏日區投資做比特幣礦場，買來上百台礦機24小時不停挖礦，為省電費破壞電表造成計價失準，近1年竊得215萬度電，換算電費878萬多元，法院痛批2人將私人成本轉嫁給大眾承受，一、二審均依加重竊盜、問偽造文書判2人9至11月徒刑，竊得電費878萬元沒收，可上訴。

檢警調查，林、洪合作投資比特幣礦場，向台電公司申請電表後為了減少電費，持老虎鉗破壞電表造成計電失準，從2019年4月17日起每天24小時竊電供礦機使用，警方2020年3月30日搜索查獲。

審理時，林、洪就客觀事實大致坦承，但有爭執實際破壞電表、竊電時間；法院審酌，檢警當時查扣上百台礦機，經鑑識電腦桌面礦機程式有和167台礦機連線並成功運作，並經比對證詞、勘驗證據等，計算認定2人每天竊電8736度，扣除已繳部分，共竊電215萬8544度。

台中地院一審認為，電力能源是全體國民共享資源，經付費公平計價電力機構才得以永續經營，且電價高低攸關國家能源政策、財政收支，若以不正當方式影響計價，無意將私人成本轉嫁大眾承受，依加重竊盜、偽造文書等罪判林、洪9至11月徒刑。

檢方不服上訴，主張2人竊電犯行重大，行為長達1年，竊取電價高達878萬5274元，挖到的比特幣賣出賺得290萬5638，均屬不法犯罪所得，一審沒宣告沒收顯非合法，也認為量刑過輕。

台中高分院二審認為，林、洪竊電驅動礦機執行區塊鏈上的驗證運算，並獲得儲存於電磁紀錄中的比特幣作為回報，並非因竊電行為本身獲得比特幣的回報，而竊電罪的構成要件實現本身也不會產生比特幣，所以比特幣並非竊電行為的對價或利潤，也非竊電的孳息，認為非犯罪所得。