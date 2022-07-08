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彰化鐵皮屋設20台挖礦機竊電 男子判賠165萬元

中央社／ 彰化8日電

鄭男投資虛擬貨幣，在彰化市一間鐵皮屋設置20台挖礦機，為節省電費竊電，台電人員查獲後提告。 示意圖／ingimage
鄭男投資虛擬貨幣，在彰化市一間鐵皮屋設置20台挖礦機，為節省電費竊電，台電人員查獲後提告。 示意圖／ingimage
鄭男投資虛擬貨幣，在彰化市一間鐵皮屋設置20台挖礦機，為節省電費竊電，台電人員查獲後提告，要求鄭男賠償一年電費；彰化地院宣判，鄭男需賠新台幣165萬4308元。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書指出，鄭父曾向台電公司申請營業用電，申請地址在彰化市的3間鐵皮屋，鄭男在父親過世後仍持續繳交電費，不過去年1月，台電公司人員會同彰化縣警察局鹿港分局員警，查獲鄭男從供電線路私接線路，供電給鐵皮屋內挖礦機使用。

台電公司查出，鄭男在鐵皮屋內設置20台挖礦機違規用電，推算如挖礦機24小時不停機，回溯一年用電度數為25萬4040度，鄭男應給付165萬4308元電費。

不過鄭男認為，私接的電線是父親還在世時請他人施作，他並不知情，且每月也依約繳納20至30萬元電費，沒有竊電動機及意圖，另依檢警查獲證據，違規用電時間為民國109年7月至110年1月，時間只有7個月，應該要負擔的電費只有59萬4871元。

判決書指出，法官認為雖無證據證明私接電線行為是被告所為，鄭男不用擔負竊電刑事責任，不過就契約責任而言，鄭男仍構成違規用電行為；另根據檢方資料，鄭男107年6月就設置挖礦機，又說私接電線是父親在108年12月過世前所為，原告主張自110年1月27日查獲時起回溯計算追繳一年電費應屬合理，因此判決鄭男應賠償台電公司165萬4308元，全案仍可上訴。

台電 警察

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