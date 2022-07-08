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法官鄭小康收富商送的襯衫10年 他因這理由可免罰款！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

最高行政法院法官鄭小康收受佳和集團負責人翁茂鍾贈送的襯衫，未迴避審理翁所涉的行政訴訟案件，雖判決未對翁有利，但宣判後他主動和翁聯繫、說明，被監察院彈劾；懲戒法院職務法庭判鄭小康三度與翁茂鍾飲宴、未自行迴避翁茂鍾公司涉入的行政訴訟案件不受懲戒，收受翁茂鍾12件襯衫、宣判後主動打電話聯繫翁茂鍾等其餘部分免議。

監院彈劾指出，鄭小康2005年6月、2006年3月及2008年農曆春節前後，三度與翁茂鍾等人飲宴，鄭自稱與翁並無深交，卻於餐會後提供自家地址，自2006年1月起至2015年9月止，在春節、端午節、中秋節前後，無端收受翁茂鍾餽贈12件襯衫。

鄭小康2008年曾擔任台北高等行政法院審判長，審理兩件翁茂鍾公司行政訴訟案，判決雖未對翁茂鍾有利，但未迴避仍予審結，且宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，監院認為行為明顯不當，有損法官公正、中立、廉潔形象，有重大違失而通過彈劾。

懲戒法院指出，雖襯衫是翁茂鍾主動寄至住處，鄭小康未積極索討，也無法預期翁寄送時間或是否持續寄送，但鄭小康身為法官，應知收受餽贈不得有損法官公正、中立、廉潔、正直形象，應有警覺盡可能的禮貌性拒絕、退回或向政風單位、首長通報。

但鄭小康僅在第二次收到襯衫後，電請翁茂鍾無須再寄送，沒有其他積極處置，任憑翁茂鍾持續寄送長達10年、12件襯衫，足使人懷疑他執行司法職務的清廉與公正，影響司法尊嚴，損及司法形象。

另鄭小康宣判後主動電話聯繫翁茂鍾部分，雖辯是以友人身分規勸翁應遵守法規，但案件剛宣判、判決未確定，鄭小康單方面主動私下聯繫翁茂鍾規勸，恐引人懷疑翁、鄭有特別關係或利益好處，影響法官公正、獨立形象，有損司法尊嚴，情節重大，但鄭小康最後違失行為是2015年9月，監察院去年9月16日才移送，已超過5年懲戒權時效，判決免議。

另鄭小康三度與翁茂鍾飲宴部分，懲戒法院認為，鄭小康是受到朋友邀請參加飲宴，且餐會也非翁宴請的，無法證明席間有何法律諮詢，或提及司法個案、請託關說等，無從預期鄭小康日後會審理相關案件，或他當時知悉翁茂鍾有其他訴訟，加上3次餐敘時間相隔久也非密集，認為鄭小康無違失。

鄭小康擔任翁茂鍾公司2件行政訴訟案的審判長，不具法定迴避事由，且無任何當事人聲請迴避，鄭小康2008年8月28日剛調派至台北高等行政法院任職，數日後才接觸案件卷證，且案件由訴訟代理人出庭，翁茂鍾未出庭，採信鄭小康稱剛到職工作忙碌、案件繁多，審理時不可能注意到案件負責人名字的說法，認定他沒有違法，故判決不受懲戒。

懲戒法院。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院。圖／聯合報系資料照片

翁茂鍾 司法 監察院

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