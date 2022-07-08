還差300公尺就到家 男子這樣做下場慘

屏東縣一名男子酒後騎車外出，返家途中在家門前300公尺遭警攔查，因酒精濃度每公升0.34毫克，且是5年內二度酒駕，遭裁罰9萬元，詎料男子繳完2萬3000元緩起訴處分金後就不理，法務部行政執行署屏東分署執行今年初強制執行，男子在墾丁一家飯店工作，每月被扣薪三分之一，經過半年總算繳清。

屏東分署表示，該名男子是於周六晚上7點多在住處喝酒，酒後騎車外出趴趴走，隔天凌晨1點多返家途中被攔查。男子當時還差300公尺就到家，但因安全帽扣環沒扣好被攔查，因呼氣酒精濃度超標，且是累犯，依法送辦。

屏東分署指出，男子應裁罰9萬元，但繳完緩起訴處分金後就置之不理，案件移送分署執行仍不理會。今年初祭出強制執行，每月扣薪1萬餘元，經過半年總算把6萬7000元罰單執行完畢。

酒駕上路害人害己，屏東分署表示，男子還剩300公尺就可到家，因酒駕付出代價，平均1公尺300元，相當慘痛。3月31日酒駕新制上路後，10年內有2次以上酒（毒）駕或拒測，屏東監理站會在網路公告姓名及照片，呼籲駕駛人不要心存僥倖，案件一旦移送一定會依法執行到底，落實酒駕零容忍，保障用路人安全。