賠償222萬！愛河鐵人3項選手溺斃 家屬上訴求償逆轉勝
2019年愛河國際鐵人三項競賽，選手張姓男子溺斃，家屬向主辦單位高雄市體育總會求償，一審以主辦單位已盡義務，家屬吃敗訴，但上訴二審逆轉勝，高雄高分院以主辦單位在人力與救生設備配置不足，判決高雄市體育總會應賠償家屬222萬元。全案仍可上訴。
高雄市體育總會理事長許文宗表示，體育總會還沒收到法院判決書，將等收到判決書後再考慮上訴。但他認為，這項比賽是鐵人三項委員會承辦，在人力和救生設備配置上「都沒問題」，體育總會也尊重法院的判決。
2019年3月3日，高雄市體育總會在愛河舉辦「第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項錦標賽」，當時45歲的張姓男子參賽，張在游泳項目，游經愛河中正橋段約700公尺處突發異狀，後來隊友發覺他沒上岸，搜救人員才發現他浮在6號浮箱，緊急送醫後不治，後經檢方相驗是溺水死亡。
家屬主張，主辦單位救生員沒注意張溺水，錯失救治時機，才導致他送醫不治，打官司向高雄市總會，求償扶養費、精神慰撫金、喪葬費共837萬餘元。
不過，一審法官認為，無法認定救生配置不足，救生員沒懈怠職務，、沒違反管理人注意義務，不構成過失侵權行為，2020年10月判決家屬敗訴。家屬不服判決，上訴二審獲逆轉勝。
高雄高分院認為，主辦單位在人力部分，以往每1水道浮台配2名救生員，但這次比賽僅配置1名救生員，以致無法適度合理觀測選手狀況；在救生設備部分，往年配置立板或無動力橡皮艇，布建在水道兩旁，便於觀測參賽者狀況並及時救援。
但這次賽事配置動力橡皮艇，須救生員開道才能到達事故地點，且依照主辦單位原規畫的配置圖，應配置在水道兩側，可是這次賽事的動力橡皮艇卻集中在起點與終點，即使發現參賽者溺水，仍不及救援。
法官認定，主辦單位在人力與救生設備配置不足，依一般侵權行為規定，判決主辦單位應賠償家屬222萬元。
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