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人夫偷吃女同事拍性愛影片 還喊：脫衣服當我生日禮物

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓人夫和公司越南籍范姓女同事外遇，首次被老婆抓包賠償50萬元，還簽承諾書保證和范斷絕往來，但2人藕斷絲連又一起上汽旅性交，被黃妻發現性愛影片、對話；法院認為，黃除和范女性交，還要她脫衣服當他生日禮物，顯已逾越正常男女關係，判黃應給付妻子35萬元，可上訴。

妻子控訴，和老公婚後發現他2018年9月和范女2度上汽車旅館性交，還拍成性愛影片，2人交往期間互傳曖昧訊息、裸露生殖器照片，范還說「被我弄射了」，郭回她「很開心的，要謝謝你」，她發現老公偷吃，郭一度簽立承諾書表示要和范女斷絕往來。

妻子表示，時隔沒多久，前年她又發現先生和范女舊情復燃，還問她「妳胸部是不是越變越大」、「妳穿那條褲子腿會張開開嗎？」還問「我生日妳要送我什麼？」范女也回「我們快要結婚了」等語；妻子以配偶權遭侵害，造成她精神痛苦，對郭男求償500萬元。

郭抗辯稱，妻子從2018年5月至2019年4月都沒和他見面，也未履行夫妻同居義務，他才和公司同事犯女互生情愫，後來簽承諾書也支付50萬元給妻子和解，並爭執妻子潛入他電腦取性愛影片，及汽車行車記錄器對話檔案，因是違法行為不具證據力。

法院審酌，郭當時簽承諾書一開頭表明是為了繼續極維護夫妻婚姻，郭願意讓步擔保不再和范女往來，妻子也沒有請求離婚，可見2人主觀有修復婚姻的共識。

但郭後來又跟范女性交，還稱她「寶貝」並討論結婚一事，要求范脫掉上衣當他生日禮物等，顯然已逾越一般男女正常往來分際。考量雙方學歷、職業收入及侵害程度等，判處郭男應給付妻子35萬元。

黃姓人夫偷吃越南籍范姓女同事，還要她脫衣服當他生日禮物。示意圖／ingimage
黃姓人夫偷吃越南籍范姓女同事，還要她脫衣服當他生日禮物。示意圖／ingimage

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