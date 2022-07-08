人夫偷吃女同事拍性愛影片 還喊：脫衣服當我生日禮物
黃姓人夫和公司越南籍范姓女同事外遇，首次被老婆抓包賠償50萬元，還簽承諾書保證和范斷絕往來，但2人藕斷絲連又一起上汽旅性交，被黃妻發現性愛影片、對話；法院認為，黃除和范女性交，還要她脫衣服當他生日禮物，顯已逾越正常男女關係，判黃應給付妻子35萬元，可上訴。
妻子控訴，和老公婚後發現他2018年9月和范女2度上汽車旅館性交，還拍成性愛影片，2人交往期間互傳曖昧訊息、裸露生殖器照片，范還說「被我弄射了」，郭回她「很開心的，要謝謝你」，她發現老公偷吃，郭一度簽立承諾書表示要和范女斷絕往來。
妻子表示，時隔沒多久，前年她又發現先生和范女舊情復燃，還問她「妳胸部是不是越變越大」、「妳穿那條褲子腿會張開開嗎？」還問「我生日妳要送我什麼？」范女也回「我們快要結婚了」等語；妻子以配偶權遭侵害，造成她精神痛苦，對郭男求償500萬元。
郭抗辯稱，妻子從2018年5月至2019年4月都沒和他見面，也未履行夫妻同居義務，他才和公司同事犯女互生情愫，後來簽承諾書也支付50萬元給妻子和解，並爭執妻子潛入他電腦取性愛影片，及汽車行車記錄器對話檔案，因是違法行為不具證據力。
法院審酌，郭當時簽承諾書一開頭表明是為了繼續極維護夫妻婚姻，郭願意讓步擔保不再和范女往來，妻子也沒有請求離婚，可見2人主觀有修復婚姻的共識。
但郭後來又跟范女性交，還稱她「寶貝」並討論結婚一事，要求范脫掉上衣當他生日禮物等，顯然已逾越一般男女正常往來分際。考量雙方學歷、職業收入及侵害程度等，判處郭男應給付妻子35萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言