花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭訴60萬交保 依法可申請復職

花蓮玉里鎮長蔡秋龍因涉貪，今年3月8日遭檢調搜索訊問，隔天即遭裁定羈押。全案昨天由花蓮地檢署依貪汙治罪條例等罪嫌，起訴蔡秋龍等16人，移審花蓮地方法院後，法官今天裁定蔡秋龍60萬元、充當白手套的公所建設課李姓職員20萬元交保。因蔡任期尚未屆滿，依地方制度法規定，可申請復職。

蔡秋龍原為國民黨籍，2018年底脫黨擊敗尋求連任的龔文俊當選，初任鎮長。他涉貪遭羈押後已被停職，由縣府指派民政處前處長江東成代理。

依據地方制度法第78條，依刑事訴訟程序被羈押或通緝而停職者，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。民政處表示，當事人目前未提出申請，如提出會依法審慎研議妥適處理。

檢方調查，蔡秋龍與徐姓妻子開設建設公司，因面臨財務危機，需錢孔急的蔡秋龍上任後，從2019起至2021年間，與妻子透過李姓職員等公所人員擔任白手套，向廠商低利貸款或收受賄賂。

檢方查出，蔡秋龍指示下屬向廠商暗示「若願意借錢，以後路還很長、大家好配合」，還說只要願意借錢，標案驗收、請款都可順利，投標也不會遭刁難，以此手法，涉嫌在玉里鎮大禹壘球場、璞石藝術館、玉水圳公園、舊游泳池改建等多項大型工程興建、改善標案，共向廠商低利或無息借款逾2000萬元。

蔡秋龍也涉嫌利用小型工程案可以不公告逕洽採購的特性，以每月3萬元收買公所金姓、古姓承辦人，將多項小型工程交給特定廠商施作，再向廠商收賄或借款百萬元。

此外，玉里鎮東豐里長病逝，蔡秋龍指派林姓司機代理，從2021年2月起，由林將里長事務補助費領出，供蔡秋龍花用，也涉及侵占公款46萬餘元。檢察官認為蔡秋龍假借職權施壓公所人員控制標案施作進度、大肆向廠商借款，嚴重破壞公務員廉潔形象，昨起訴時具體求處15年重刑。