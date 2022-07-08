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入境不填檢疫地址挨罰5萬 他拒收罰單還打官司結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片
吳姓男子去年3年自新加坡入境台灣，卻未填居住檢疫地址，表示沒有檢疫處所、沒錢住防疫旅館，被衛生福利部疾病管制署裁罰5萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北地方法院裁定他敗訴，可上訴。

吳去年3月4日回台卻入境時未在健康聲明書暨居家檢疫通知書上確實填寫居住檢疫地址，表示沒有住所可檢疫，也沒有錢付防疫旅館的費用，影響檢疫人員執行後續防檢疫措施，衛福部認為吳違反傳染病防治法裁罰5萬元。

吳事後當場拒絕收受處分書，衛福部交由郵政機關送達吳的戶籍地址，他不服提行政訴訟指出，入境後住進檢疫所隔離，衛福部卻將處分寄去其他地址，導致他無法取得處分書。

另吳認為自己配合PCR檢測、填寫入境健康聲明卡、旅行聲明書，並沒有拒絕檢疫措施，認為衛福部裁罰無理由，請求法院撤銷。

台北地院認為，吳拒絕簽收處分，疾管署依行政程序法寄送吳的戶籍地址沒有違誤，吳提訴願時間點已罹於時效。

再者，吳現場拒絕收受處分書，檢疫人員多次告知內容，吳也要求拍照處分書，顯見他早已知悉處分內容。吳故意不收處分文書，顯然是惡意延宕行政效能，增加國家不必要財政支出，更是自願放棄售通知的權利，裁定吳敗訴。

台北地院認為，吳提起訴願已逾法定期間，本件撤銷訴訟為不合法，應予駁回，且因屬程序上不合法而駁回，吳主張原處分違法之實體上理由部分，則無從審究。

衛福部 防疫旅館 居家檢疫

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