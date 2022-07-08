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小王與人妻有染反控人夫恐嚇 法官打臉判賠160萬
劉姓女子與「小王」陳姓男子發生婚外情，共赴摩鐵恩愛，被丈夫與徵信社人員抓姦，小王簽和解書願賠160萬元，但事後後悔，並反控劉夫與徵信社施暴，劉夫打官司要求履行契約，高雄地方法院判決小王敗訴，應付這筆錢。
判決指出，陳姓男子和劉女，去年6月12日，共赴高雄市左營區某旅館，被劉夫抓姦，陳、劉承認通姦侵害劉夫配偶權，陳表示願意負責，經雙方協商，陳志承諾賠償160萬元，並在徵信社聯絡律師到場，簽立和解書。但陳事後未履約，劉夫提民事訴訟，要求陳履行契約。
陳抗辯遭劉夫夥徵信社人員，以言語及作勢傷害他，才出於急迫，輕率簽和解書，但劉夫和徵信社人員否認脅迫、恐嚇。劉夫稱是上前跟陳理論，為何要破壞他的家庭，然後徵信社人員就把他拉開。徵信社聯絡律師到場，律師也說過去時他們已初步講好，現場很和平。
法官認為，陳與劉女到旅館被劉夫發現，一般人目睹配偶與他人出入汽車旅館，實難期待無任何情緒激動反應，況劉夫遭阻攔後便停止動作並遠離陳，一開始作勢要毆打陳，應出於一時氣憤，難認定又何恐嚇或脅迫之意。
法官認為劉夫原本要求陳賠償300萬元，雙方協議陳給付160萬元，劉夫請求履約有理，判決「小王」陳姓男子敗訴。
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