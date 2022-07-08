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大略-KY涉違法拉抬股價 發言人林亨杰百萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑於2017年間，不法操控、拉抬自家股價。台北地檢署7日指揮調查局兵分5路，約談董事長特助兼發言人林亨杰等4人。全案依違反《證交法》操縱股價罪嫌移送北檢複訊後，檢察官諭知林亨杰100萬元交保候傳。

大略-KY7日收盤價在11.6元，但2017年間股價曾一度超過每股80元。檢調接獲檢舉，懷疑林亨杰與特定友人約定在股票市場上，以你賣我就買、我賣你就買的相對交易方式，製造大略-KY交易熱絡的假象，伺機拉抬股價，涉嫌違反《證交法》操縱股價罪。

上櫃股票大略-KY母公司大略國際係於2011年8月成立於英屬開曼群島的投資控股公司，2015年12月4日申請掛牌上櫃，是台灣早期西進大陸經營一站式全套婚禮服務業者，主要市場以對岸上海、西安等地，近年則轉型切入不動產及飯店業，目前旗下擁有上海維也納精品連鎖酒店及婚禮會所。

涉嫌操縱股價的大略國際發言人林亨杰以100萬元交保。記者蔣永佑／攝影
涉嫌操縱股價的大略國際發言人林亨杰以100萬元交保。記者蔣永佑／攝影

婚禮 上海 維也納

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