大略-KY涉違法拉抬股價 發言人林亨杰百萬交保

以婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑於2017年間，不法操控、拉抬自家股價。台北地檢署7日指揮調查局兵分5路，約談董事長特助兼發言人林亨杰等4人。全案依違反《證交法》操縱股價罪嫌移送北檢複訊後，檢察官諭知林亨杰100萬元交保候傳。

大略-KY7日收盤價在11.6元，但2017年間股價曾一度超過每股80元。檢調接獲檢舉，懷疑林亨杰與特定友人約定在股票市場上，以你賣我就買、我賣你就買的相對交易方式，製造大略-KY交易熱絡的假象，伺機拉抬股價，涉嫌違反《證交法》操縱股價罪。