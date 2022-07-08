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影／殉職機工長劉尚鈞國旗覆棺 蔡英文悼「任務結束」

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

S-70C反潛直升機意外，機工長劉尚鈞家屬今舉行告別式，國旗覆棺、場面備極哀榮，蔡英文總統也親至靈堂頒發褒揚令，讚許他在校是學弟妹好榜樣、在部隊勤奮認真，並說「你的任務結束了，謝謝你，我們永遠以你為榮」。

蔡英文致詞表示，透過頒發褒揚令感謝劉尚鈞的努力和貢獻，並稱讚他在學校是學弟妹的好榜樣，在部隊也勤奮認真，用溫暖的態度協助同袍解決問題，是大家敬愛的「大仁哥」，將請國防部務必全力照顧他的家人。

蔡英文說，海軍弟兄姊妹用「英雄不曾離去，僅是先行」這段話悼念劉尚鈞，相信他們會繼續秉持職志，努力守衛海疆，尚鈞的精神永存於大家的心裡，「現在告訴尚鈞，你的任務結束了，謝謝你，我們永遠以你為榮。」

S-70C反潛直升機上月22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼失效，機身重重落地，機尾瞬間著火，其中機工長劉尚鈞全身95%面積燒燙傷，23日凌晨2時出現血壓心跳、呼吸不穩定，裝上葉克膜仍罔效，家屬最終放棄急救，送回桃園老家。

總統頒發褒揚令予殉職機工長劉尚鈞。圖／軍聞社提供
總統頒發褒揚令予殉職機工長劉尚鈞。圖／軍聞社提供
劉尚鈞今天告別式，國旗覆棺，場面肅穆、備極哀榮。圖／軍聞社提供
劉尚鈞今天告別式，國旗覆棺，場面肅穆、備極哀榮。圖／軍聞社提供
總統頒發褒揚令予殉職機工長劉尚鈞。圖／軍聞社提供
總統頒發褒揚令予殉職機工長劉尚鈞。圖／軍聞社提供
蔡英文總統今至靈堂致詞，緬懷殉職機工長劉尚鈞。圖／軍聞社提供
蔡英文總統今至靈堂致詞，緬懷殉職機工長劉尚鈞。圖／軍聞社提供

蔡英文 直升機 桃園

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