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檢審會通過調升二審共18人 含7地檢署襄閱主任

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會經開會討論，今年調升二審主任檢察官及一審調升二審檢察官名單，最後通過高檢署張秋雲、王金聰2人調升二審主任檢察官；台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍等18人調升二審檢察官。這次調升二審18人中，包括了陳玉萍在內的全台7個地檢署襄閱，比例上算近年較多。

在俗稱三專生的調升二審檢察官18人名單中，以期別先後排列為戴東麗(35期)、林映姿(37期)、張紜瑋(38期)、趙燕利(39期)、洪淑姿(39期)、黃冠運(40期)、張智堯(40期)、呂建興(40期)、樊家妍(40期)、黃彥琿(40期)、蔡英俊(40期)、林仲斌(40期)、王柏敦(40期)、陳玉萍(41期)、陳韻如(41期)、卓俊忠(42期)、葉建成(42期)、劉穎芳(43期)。

上述18人中，台北、士林、台中、彰化桃園、台南、橋頭7個地檢署的襄閱主任檢察官，這次都順利調升二審；而北檢另有6名主任檢察官，這次也一併調升二審。

法務部檢審會今通過今年調升二審主任檢察官及一審調升二審檢察官名單。圖／聯合報系資料照片
法務部檢審會今通過今年調升二審主任檢察官及一審調升二審檢察官名單。圖／聯合報系資料照片

檢察官 桃園 彰化

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