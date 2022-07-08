檢審會通過調升二審共18人 含7地檢署襄閱主任

法務部檢察官人事審議委員會經開會討論，今年調升二審主任檢察官及一審調升二審檢察官名單，最後通過高檢署張秋雲、王金聰2人調升二審主任檢察官；台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍等18人調升二審檢察官。這次調升二審18人中，包括了陳玉萍在內的全台7個地檢署襄閱，比例上算近年較多。

在俗稱三專生的調升二審檢察官18人名單中，以期別先後排列為戴東麗(35期)、林映姿(37期)、張紜瑋(38期)、趙燕利(39期)、洪淑姿(39期)、黃冠運(40期)、張智堯(40期)、呂建興(40期)、樊家妍(40期)、黃彥琿(40期)、蔡英俊(40期)、林仲斌(40期)、王柏敦(40期)、陳玉萍(41期)、陳韻如(41期)、卓俊忠(42期)、葉建成(42期)、劉穎芳(43期)。