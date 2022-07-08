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男涉毒品罪為躲查緝出怪招 謊稱確診遭警打臉

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

「我確診！」高雄62歲張姓男子因涉嫌毒品罪，遭檢方拘提，但張男為躲避警方查緝，竟謊稱「快篩陽性」；員警便做好防護措施便將人帶回，並在派出所外快篩，結果為「陰性」，戳破他的謊言，警詢後，將他依法逮捕歸案。

據了解，張男涉犯毒品罪，7月2日遭地檢署發布拘提；六龜警分局義寶派出所獲報後，隨即展開查緝；因張平時居無定所，行蹤不定，令警方難以找人。

直到7月4日下午3時許，警方在六龜中庄發現張男行蹤，在員警詢問個人資料時，他為躲避查緝，謊稱自己快篩陽性，確診肺炎，還向診所就診通報。

員警聽聞，立刻向診所查證，得知張男假造陽性快篩試劑向診所誆騙確診；為求慎重，警方更將人帶回，再做一次快篩確定為「陰性」，警詢後，將他依法逮捕歸案。

高雄62歲張姓男子因涉嫌毒品罪遭拘提，為躲避查緝，竟向警方謊稱確診。記者陳弘逸／翻攝
高雄62歲張姓男子因涉嫌毒品罪遭拘提，為躲避查緝，竟向警方謊稱確診。記者陳弘逸／翻攝

快篩陽性 毒品 六龜

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