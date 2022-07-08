法官鄭小康收富商翁茂鍾襯衫、飲宴 法院判不受懲戒

最高行政法院法官鄭小康收受佳和集團負責人翁茂鍾贈送的襯衫，未迴避審理翁所涉的行政訴訟案件，雖判決未對翁有利，但宣判後他主動和翁聯繫、說明，被監察院彈劾；懲戒法院職務法庭今判不受懲戒，其餘免議，可上訴。

職務法庭指出，關於鄭小康三度和翁茂鍾飲宴，被控審理2件行政訴訟案未自行迴避部分，認為沒有違失而不受懲戒；至於鄭小康收受襯衫、於案件宣判後打電話給翁茂鍾說明部分，認為有違失，應受罰款懲戒，但因已逾5年時效而免議。

監院彈劾指出，鄭小康2005年6月、2006年3月及2008年農曆春節前後，三度與翁茂鍾等人飲宴餐會，鄭自稱與翁並無深交，卻於餐會後提供自家地址，自2006年1月起至2015年9月止，在春節、端午節、中秋節前後，無端收受翁茂鍾餽贈12件襯衫。

鄭小康2008年曾擔任台北高等行政法院審判長，審理兩件翁茂鍾公司行政訴訟案，判決雖未對翁茂鍾有利，但未迴避仍予審結，且宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，之後並持續收受餽贈襯衫，監院認為行為明顯不當，有損法官公正、中立、廉潔形象，確實有重大違失而通過彈劾。

懲戒法院職務法庭開庭時，鄭小康表示因參加友人婚宴，而結識同桌的翁茂鍾，之後他宴請友人時二度偶遇翁，當時翁沒有訴訟，難道需要「超前部署」，且他和翁根本不熟，20年前豈知會審到他的案件，且還判對方敗訴，但感謝此事件讓將退休的他再省思、改進。

鄭小康說，翁茂鍾是榮譽觀護人，稱家中有一些「布頭、布尾」可以做襯衫、當公關品，還說「請不要棄嫌」，不知為何翁會陸續寄送，但他只拆過兩件也不合身，想花錢修改還被妻子唸。

鄭小康指出，他當時不知道有訴訟的「怡華公司」和送他襯衫的「佳和」老闆都是翁茂鍾，因怡華另案也敗訴，他才打電話告訴翁「經營公司要守法」。

鄭小康委任律師吳祚丞表示，職務法庭不是處理任何「道德瑕疵」，應是嚴重的違失才要懲戒，2011年法官法制定前，公務員懲戒法的追懲時效只有10年，因此此前的行為應免議，而其餘一小部分並不構成懲戒事由，且也逾5年追懲時效，亦應免議。