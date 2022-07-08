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想在急診室過夜被勸離 他竟攻擊護理師 屏檢聲押獲准

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

42歲賴姓男子攻擊急診室護理師，警方到院關懷遭暴力護理人員。記者潘欣中／翻攝
42歲賴姓男子攻擊急診室護理師，警方到院關懷遭暴力護理人員。記者潘欣中／翻攝
醫療暴力已是全民公敵，42歲賴姓男子本月5日下午身體不適到屏東縣恆春鎮南門醫院掛急診， 急診醫師檢查後，認無留診的必要，請他返家休息，男子卻堅持要在急診室過夜，急診室護理師上前勸說，賴竟出手攻擊護理師，造成臉部及手部受傷，警方獲報到場將他逮捕，訊後依違反醫療法、傷害罪嫌移送屏東地檢署　檢方向法院聲押獲准。

恆春警分局5日下午5時接獲南門醫院報案急診室有糾紛，警方前往處理，經查賴姓男子自稱身體不適至醫院求診，急診醫師檢查後，評估無留診必要，休息後即可返家休息，但在病床上的賴男卻堅持要在急診室過夜，並攻擊勸說的急診室女護理師，造成臉部和手部瘀青，依醫療暴力案件通報屏東地檢署偵辦。

屏東地檢署重視醫療暴力案件及醫療人員安全，堅定嚴辦立場，檢方認為賴有羈押的必要，向屏東地院聲請羈押獲准。

恆春警分局說，經和督導醫療暴力業務主任檢察官連繫後，恆春分局也在第一時間前往醫院關懷被害護理師，使醫護人員能安心從事醫療業務，強調檢警不容醫療暴力及維護醫護人員職場安全的決心，使醫護人員能全心投入於防疫工作及服務病患。

42歲賴姓男子攻擊急診室護理師，警方依違反醫療法、傷害罪嫌移送屏東署偵辦到院關懷遭暴力護理人員。記者潘欣中／翻攝
42歲賴姓男子攻擊急診室護理師，警方依違反醫療法、傷害罪嫌移送屏東署偵辦到院關懷遭暴力護理人員。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 醫療暴力 護理師

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