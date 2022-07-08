新竹受刑人慘被獄友踢臉毆打 導火線竟是「豆漿」

朱姓男子與葉姓男子同在新竹看守所服刑，朱因不滿要喝的豆漿被葉倒入馬桶，當場怒罵「浪費」，反被葉男推倒拳打腳踢，看守所主管聞聲趕來制止。朱雖未受傷，但認為心靈受傷，請求精神賠償金5千元，新竹地院審酌相關情節，判葉姓受刑人應賠償5千元，並負擔訴訟費用1千元。

判決指出，今年4月6日吃早餐期間，同住新竹看守所舍房的朱姓受刑人與葉姓受刑人發生紛爭，朱男控訴同房的葉男將他要喝的豆漿倒入馬桶，他罵了一句浪費後，遭到對方用腳踢臉，還推倒他拳打腳踢，趕緊大聲呼救，才沒被打到受傷，但請求精神賠償金5千元。

葉姓受刑人則辯駁，「只是輕輕用腳踹脖子」，並沒有造成朱姓受刑人身體的傷害，而且當時朱要起身，自己只是把他按倒，再用手去打他的嘴巴，強調都只是輕輕打，並未造成朱姓受刑人精神傷害，認為求償金額並不成立等語，要求法院駁回原告之訴。

新竹地院審理認為，打人的葉姓受刑人自陳有輕輕用腳踹朱男的脖子，用手打嘴巴，顯見葉男行為應已侵害原告身體之完整性，朱姓受刑人主張其因受此侵害，致精神受有痛苦，應為可採。