單身聯誼社團留言「機槍掃射耶誕城」 新竹男下場出爐

新北耶誕城是每年重點的耶誕活動。本報資料照 新竹縣邱姓男子去年底在某單身交友聯誼臉書社團留言版，以本名公開留言表示要帶小姐姐去耶誕城，「如果放我一個人，只好拿機槍掃射耶誕城了」等文字，警方接獲檢舉循線查獲邱男。新竹地院審理考量邱坦承犯行、態度尚可，依犯恐嚇公眾罪處有期徒刑2月，可易科罰金。

簡易判決書指出，43歲的邱姓男子在去年12月19日當天，於新竹縣住處用手機上網，在「單身/單親交友聯誼會（一館）」臉書社團留言板上，用本名公開留言：「你們聽著都別跟我搶了 我帶小姐姐來去逛耶誕城 如果放我一個人 我只好拿機槍掃射耶誕城了」等文字。

有網友看到邱姓男子的公開留言有恐嚇公眾之虞，擔心人潮洶湧的大型活動真的發生不幸，立刻報警檢舉。警方循線查獲是家住新竹縣的邱姓男子留下恐嚇言詞，依刑法恐嚇公眾罪嫌送辦，案經新竹地檢署偵查終結，聲請簡易判決處刑。

新竹地院審理認為，邱姓男子在公開網站上散布恐嚇公眾之言論，對於公眾安寧造成相當之危害，殊值譴責，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告犯罪動機、目的、手段、品行、生活狀況、智識程度為國中畢業等一切情狀，量處2個月有期徒刑。可上訴。