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昨酸許藍方「判決不要墊便當」女醫違反個資法今出庭

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

眼科名醫黃宥嘉被前夫陳文彥指控違法在電視節目公開自己的醫療個資，檢方依違反個人資料保護法起訴黃宥嘉。台北地方法院今天開庭，黃宥嘉否認犯罪，表示沒有看過前夫的病歷。

黃宥嘉指出，她和前夫仍有婚後剩餘財產分配的官司，而這是法律賦予離婚男女的基本權利，她不是在意多少錢，而是要求公平，如果最後剩一瓶養樂多，「我就會拿走那瓶養樂多的一半」。

另「最美博士」許藍方昨被法院判賠50萬元，黃宥嘉在發文希望許藍方好好看判決文，「好好認錯，不要拿去墊便當齁」；黃宥嘉談及此事表示，「我跟她不一樣，我的律師會堅持到最後一刻」，並表示臉書評論不是針對許藍方，而是對是非做一個判斷。

黃宥嘉2017年和陳文彥離婚，而去年參加節目錄影談及陳某次的醫療結果，和前夫保單受益人陳母的名字，被陳、陳母提告，檢方認為醫事檢查結果是受法律保障的個人資料，依違反個資法將黃女起訴。

黃宥嘉今天否認犯罪，指她是被動回答主持人的問題，她沒有看過陳的醫療報告，更沒有興趣知道，當時只是想表達自己很苦情，重點不在前夫的醫療資訊；另陳母的名字在民事判決中早已公布，不屬於個資。

陳的律師則說，檢方偵查中黃宥嘉自述醫師有告知她陳的報告，她卻散布特種醫療個資，且另案判決中的陳母姓名是寫在黃宥嘉的主張，並非合法公開的個資，認為黃宥嘉確實違反個資法。法官庭末諭知9月8日再開庭。

黃宥嘉。記者林孟潔／翻攝
黃宥嘉。記者林孟潔／翻攝

個資 律師 離婚

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