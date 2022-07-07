汐止離譜警公器私用調妻行蹤 跟蹤長達8個月被起訴

新北市陳姓警員懷疑李姓妻子出軌，與黃姓女同事利用警局查詢系統調閱李妻與其友人6百多筆資料，監視她行蹤長達8個月，被新北地檢署依違反個資法起訴。

檢方調查，陳員與李妻感情生變，懷疑她與友人外遇，前年11月起利用多名同事公務帳號，登入警局查詢系統追蹤調閱李妻、李妻親戚與友人共4人行蹤，連黃姓女同事也利用公務帳號登入系統查詢李妻行蹤，直至去年6月，陳員利用3位同事帳號，調閱了6百多筆資料。

據悉，陳員是警專24期畢業，因曾專責調閱監視器，所以熟悉相關作業。他前年與黃姓女同事疑似傳出婚外情，被妻子檢舉到分局督察組，後來調離原單位，黃女也調到其他地方服務。

去年5月李妻申請保護令後，卻發現陳員總能掌握她的行蹤，向友人借車使用也躲不掉，直到名下轎車被人申請eTag綁定，才發現是陳員所為，向分局反映卻得不到正面回覆，最後委託律師提告，兩人去年11月調解離婚。

陳員坦承犯行，還稱黃女知道他是違法調閱李妻行車紀錄，並證稱黃女跟他一起違法使用公務系統，黃女則稱是陳員向她謊稱有公務調查必要，才會調閱李妻行蹤，不知是陳員是公器私用，說法不被檢方採信。