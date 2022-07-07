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被謝龍介爆與建設公司不當往來 法律事務所提告
台南市議員謝龍介開記者會指控宏宇法律事務所與靈骨塔業者啟承建設不當往來，宏宇認爆料與事實不符，嚴重傷害雙方聲譽，今天下午向台北地院遞狀自訴謝誹謗，法院受理分案。
宏宇法律事務所聲明表示，謝龍介曾於2022年6月24日透過召開記者會，並在臉書上公開發表有關本所收受私人靈骨塔業者法律顧問費用，甚至張貼經變造、刻意遮掩啟承建設股份有限公司匯款單上匯款人曾人傑董事長之親筆簽名，本所同日已立即透過網路媒體提出公開聲明以及曾人傑董事長澄清啟承公司與本所間並無任何糾紛或齟齬，且親自簽名之聲明書予以駁斥。
宏宇表示，後來也已寄發存證信函給謝龍介，敦請謝於函到3日內前來查證、翻閱有關事證，莫再以錯誤訊息誤導社會大眾。
不過，謝龍介於收受存證信函後竟拒不查證，今天竟利用啟承建設股份有限公司同仁，惡意散佈不實訊息，已侵害本所及啟承公司的聲譽。
宏宇表示，由於謝龍介屢次散佈不實言論，且經通知仍拒不查證，顯為惡意損害本所聲譽，為維護合法權益，只得採取法律手段並正式向司法機關提起訴訟，以正視聽，
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