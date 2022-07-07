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北市里長詐取房屋補助18萬 貪汙判1年10月緩刑2年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市內湖區碧山里呂姓里長，向小姑租屋作為里民活動處所，領有民政局月租3萬元房屋補助，但重複申請社區照顧關懷據點實施計畫的補助，詐領北市社會局18萬元房租補貼。士林地方法院宣判，依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物，判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年。

43歲呂女是碧山里第12、13屆里長，任期從2014年至今年底，里長向小姑以月租3萬元，租用房子當作碧山里里民活動場所，領有民政局3萬元租金補助。

判決指出，里長在2019年3月至12月，盜用小姑印章，偽造房屋租賃契約，墊高房租至5萬元，向社會局補助辦理社區照顧關懷據點實施計畫，詐領2萬元房租補貼。

呂姓里長坦承犯罪，犯罪時間9個月，詐得18萬元，偵查中自白繳回犯罪所得。法院依貪汙治罪條例減刑，再依刑法59條情堪憫恕減刑。

合議庭審酌，呂姓里長因一時貪念便宜行事，利用里長職務上機會詐取財物，影響政府經費運用，破壞典章制度，本應嚴懲，但考量無前科，詐領房租補貼僅18萬元，事後用於補貼辦公室裝潢，辦理里民活動等，查無中飽私囊情形。

全案依公務員利用職務上機會詐取財物，處有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑2年，犯罪所得18萬元沒收。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

公務員 貪汙 北市

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