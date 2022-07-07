知名中古車行耍詐竄改里程數 業者賣出16車被判刑

彰化縣花壇鄉中古車業者蔡男、游男做生意不老實，竟竄改中古車里程數，賣出16輛「調表車」，最離譜的一輛行駛里程數從22萬公里被調到2萬多公里，彰化地方法院依詐欺罪將兩人各判刑1年6月，由於兩人已和被害人和解，均緩刑5年，但需提供60小時義務勞務，各裁罰8萬元。

花壇鄉台一線上有多家中古車行，其中蔡男、游男經營的「喜美汽車廣場」、「德來速有限公司」從2019年1月到2020年8月間共賣出16輛竄改里程數的調表車被查辦。

判決書指出蔡男、游男買進中古車後，為了提高售價，由蔡男以每車500元代價委託不知情的楊姓男子竄改調低儀表板里程數後，再由游男負責現場銷售。

其中里程數被調最多的是一輛是2009年出廠的YARIS轎車，開了10年的里程數原為22萬公里，被調為2萬多公里，也有ALTIS原行駛19萬公里里程數被調為7萬公里，還有HONDA車31萬公里被調成15萬公里。