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知名中古車行耍詐竄改里程數 業者賣出16車被判刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉中古車業者蔡男、游男做生意不老實，竟竄改中古車里程數，賣出16輛「調表車」，最離譜的一輛行駛里程數從22萬公里被調到2萬多公里，彰化地方法院依詐欺罪將兩人各判刑1年6月，由於兩人已和被害人和解，均緩刑5年，但需提供60小時義務勞務，各裁罰8萬元。

花壇鄉台一線上有多家中古車行，其中蔡男、游男經營的「喜美汽車廣場」、「德來速有限公司」從2019年1月到2020年8月間共賣出16輛竄改里程數的調表車被查辦。

判決書指出蔡男、游男買進中古車後，為了提高售價，由蔡男以每車500元代價委託不知情的楊姓男子竄改調低儀表板里程數後，再由游男負責現場銷售。

其中里程數被調最多的是一輛是2009年出廠的YARIS轎車，開了10年的里程數原為22萬公里，被調為2萬多公里，也有ALTIS原行駛19萬公里里程數被調為7萬公里，還有HONDA車31萬公里被調成15萬公里。

法官認為，兩人經營中古車買賣，不思誠信經營，無視中古車買賣竄改里程數，幾乎成為坊間煞有其事的傳言，一般消費者稍加利用監理查證即可戳破，甚至相關查獲新聞已時有所聞，兩人竟不以為意，仍心存僥倖，調降車輛儀表板顯示的里程數以欺瞞消費者，除造成告訴人個人財產損失外，無異坐實傳言，催折社會大眾對中古車市場的信賴感，影響交易秩序甚鉅，實不足取，不過考量兩人坦承犯行，且與被害人達成和解，因此判處1年6月，緩刑5年，但需提供60小時義務勞務，兩人均需向公庫支付8萬元。

花壇鄉「喜美汽車廣場」中古車業者竄改中古車里程數，賣出16輛「調表車」被法辦，目前該中古車行已易主經營，招牌也蓋掉了。圖／民眾提供
花壇鄉「喜美汽車廣場」中古車業者竄改中古車里程數，賣出16輛「調表車」被法辦，目前該中古車行已易主經營，招牌也蓋掉了。圖／民眾提供

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