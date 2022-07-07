影／大里1餐廳現人潮竟不是來用餐？警破獲賭場藏身2樓

疫情衝擊餐飲業，台中市大里區一間餐廳在非用餐時段常有大批民眾進入引人側目，警方經訪查蒐證，懷疑這批民眾上到二樓聚賭，見時機成熟攻堅進入，破獲職業賭場，並查獲吳姓主嫌等4名工作人員及31名賭客，其中3名賭客是逃逸移工、一人是毒品通緝犯，詢問將全案移送法辦。

台中市警局霧峰分局偵查隊長張漢章說，警方在7月4日獲報，大里區一餐廳常有大批民眾從店門在非用餐時段進入，時有吵雜、喧鬧聲傳出，警方查訪蒐證發現，確實有多人在非用餐時段進入餐廳且不在一樓用餐，另餐廳周遭設有多支監視器監控，研判可能二樓設有職業賭場，躲避警方查緝。

張漢章指出，經聲請搜索票後，由霧峰分局及保安警察大隊共同組成專案小組，在餐廳出入口部署大批警力，見時機成熟攻堅進入，當場查獲吳姓主嫌等4名工作人員，以及在場賭客31人，並查扣賭具及賭資60多萬元等證物，詢後分別依違反刑法賭博罪及社會秩序維護法移送法辦。

警方查出，該職業賭場以俗稱「妞妞」撲克牌比大小決定勝負。其中，有三名賭客為逃逸移工，另一名林姓賭客為毒品通緝犯，員警隨即將四人上銬逮捕，警詢將3名逃逸移工移送移民署台中專勤隊，林姓賭客移送彰化地檢署偵辦。