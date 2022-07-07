快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大里1餐廳現人潮竟不是來用餐？警破獲賭場藏身2樓

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

疫情衝擊餐飲業，台中市大里區一間餐廳在非用餐時段常有大批民眾進入引人側目，警方經訪查蒐證，懷疑這批民眾上到二樓聚賭，見時機成熟攻堅進入，破獲職業賭場，並查獲吳姓主嫌等4名工作人員及31名賭客，其中3名賭客是逃逸移工、一人是毒品通緝犯，詢問將全案移送法辦。

台中市警局霧峰分局偵查隊長張漢章說，警方在7月4日獲報，大里區一餐廳常有大批民眾從店門在非用餐時段進入，時有吵雜、喧鬧聲傳出，警方查訪蒐證發現，確實有多人在非用餐時段進入餐廳且不在一樓用餐，另餐廳周遭設有多支監視器監控，研判可能二樓設有職業賭場，躲避警方查緝。

張漢章指出，經聲請搜索票後，由霧峰分局及保安警察大隊共同組成專案小組，在餐廳出入口部署大批警力，見時機成熟攻堅進入，當場查獲吳姓主嫌等4名工作人員，以及在場賭客31人，並查扣賭具及賭資60多萬元等證物，詢後分別依違反刑法賭博罪及社會秩序維護法移送法辦。

警方查出，該職業賭場以俗稱「妞妞」撲克牌比大小決定勝負。其中，有三名賭客為逃逸移工，另一名林姓賭客為毒品通緝犯，員警隨即將四人上銬逮捕，警詢將3名逃逸移工移送移民署台中專勤隊，林姓賭客移送彰化地檢署偵辦。

霧峰分局長李建興表示，分局甫於6月份在霧峰區查獲職業賭場，近日接獲報案後又有職業大賭場於轄內流竄，警方即刻組成專案小組嚴加查緝，順利破獲職業賭場並查獲逃逸移工及通緝犯，法網恢恢、疏而不漏，並呼籲民眾勿心存僥倖沉迷於賭博，請民眾踴躍檢舉不法賭場，警民共同合作，淨化社會治安。

台中警方攻堅進入，查獲一職業賭場藏身大里一間餐廳二樓。記者趙容萱／翻攝
台中警方攻堅進入，查獲一職業賭場藏身大里一間餐廳二樓。記者趙容萱／翻攝
台中警方攻堅進入，查獲一職業賭場藏身大里一間餐廳二樓。記者趙容萱／翻攝
台中警方攻堅進入，查獲一職業賭場藏身大里一間餐廳二樓。記者趙容萱／翻攝
台中警方攻堅進入，查獲一職業賭場藏身大里一間餐廳二樓。記者趙容萱／翻攝
台中警方攻堅進入，查獲一職業賭場藏身大里一間餐廳二樓。記者趙容萱／翻攝

賭場 移工 台中市

延伸閱讀

警夜衝大園區天九牌職業賭場 54人玩正嗨被破門傻眼

職業賭場藏霧峰警逮25人 意外查獲逃亡3年通緝犯

影／警查獲霧峰職業賭場 1通緝犯亡命3年因賭意外落網

影／鐵皮檳榔攤藏賭場 新北第三方警政強制拆除

相關新聞

中壢女老師遭警「大外割」提再議 檢方起訴員警妨害自由

非洲鼓老師詹慧玲去年4月22日拒絕中壢分局葉姓員警要求臨檢，慘遭大外割摔傷，事後雙方互控妨害公務、強制，檢方原作不起訴處...

「條子鴿」誣指謝長廷養子違規耍大牌 加重誹謗起訴

前台北市警局員警酈俊睿去年以筆名「條子鴿」，在同名臉書粉絲專頁上發文，影射駐日代表、前行政院長謝長廷養子張維洲交通違規耍...

知名中古車行耍詐竄改里程數 業者賣出16車被判刑

彰化縣花壇鄉中古車業者蔡男、游男做生意不老實，竟竄改中古車里程數，賣出16輛「調表車」，最離譜的一輛行駛里程數從22萬公...

影／大里1餐廳現人潮竟不是來用餐？警破獲賭場藏身2樓

疫情衝擊餐飲業，台中市大里區一間餐廳在非用餐時段常有大批民眾進入引人側目，警方經訪查蒐證，懷疑這批民眾上到二樓聚賭，見時...

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪 檢方求處15年徒刑

花蓮玉里鎮長蔡秋龍於3月被檢調搜查，地檢署今天公布偵辦結果，指蔡秋龍夫婦開設建設公司，因財務狀況不佳，蔡利用擔任鎮長職務...

大略-KY高層涉拉抬股價 檢調兵分五路搜索

以婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑涉於2017年間，不法操控、拉抬自家公司股價。台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。