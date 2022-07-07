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花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪 檢方求處15年徒刑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮玉里鎮長蔡秋龍於3月被檢調搜查，地檢署今天公布偵辦結果，指蔡秋龍夫婦開設建設公司，因財務狀況不佳，蔡利用擔任鎮長職務，與妻子徐惠玲透過李浚溢、林昌慶、林姓司機等人擔任白手套，向標案廠商牟取不法利益等，共有16人涉案，檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。

檢方調查，蔡秋龍等人涉嫌向標案廠商借錢、侵占東豐里里長事務補助費、向小型工程案廠商收賄款等，包括借款2040.32萬元、侵佔公費46.8萬元、廠商借款與賄賂100萬元，不法所得超過2000萬元，涉犯貪汙治罪條例。針對蔡秋龍，檢方依法求處有期徒刑15年，於今天下午2點移審至花蓮地院。

在向標案廠商收不正當利益部分，玉里鎮公所於2019年辦理「大禹壘球場運動設施興（整）計畫」，由營造公司得標。沒想到蔡秋龍在2020年1月，指示林昌慶向廠商表示，若願意借錢給蔡，所施作的標案，將來驗收、請款都可順利進行，且將來投標不會被刁難等，拿到借款400多萬元，且利息極低。

順利向廠商借到錢後，蔡秋龍食髓知味，在璞石藝術館設施改善計畫、舊游泳池改善計畫標案、路面鋪設工程標案、擋土牆工程標案、玉水圳公園工程標案，都指示下屬以無息或低利息向廠商借錢，蔡還跟廠商說「若願意借錢，以後路還很長，大家好配合」等語，得到不少短期融資。

除了借款，蔡秋龍還向小型工程案廠商收賄，莊姓廠商不但給予鎮公所10萬元賄款，且平日招待李浚溢喝花酒，藉此要求將鎮公所能控制的小型工程施作項目發包予公司承作。蔡、李因廠商借款與收賄，利用小型工程案得不經公告程序逕洽廠商採購的特性，以額外的「3萬元」薪資，誘惑承辦工程作業的金姓與古姓承辦人，將多項工程交由特定廠商施作。

另外，玉里鎮東豐里里長因病去世，蔡秋龍指派林姓司機代理里長，於2021年2月起，將代理里長期間核發的事務補助費提領出，專供蔡支付個人日常開銷、個人公關等費用，侵占公款。

地檢署表示，蔡秋龍、李浚溢、林昌慶等人分別為鎮長、建設課職員、監造人員，本應各司其職合作，僅因蔡秋龍經營建設公司周轉不靈，竟假借職權，施壓建設課成員控制標案施作進度，且大肆向得標廠商借款，廠商見是長官提出要求只能接受，此舉有辱其身分職位及鎮民付託，嚴重影響國民對於政府機關的信賴，破壞公務員廉潔形象。

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉貪，被檢方提起公訴，依法求處有期徒刑15年。圖／資料照
花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉貪，被檢方提起公訴，依法求處有期徒刑15年。圖／資料照

收賄 賄款 貪汙 花蓮

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