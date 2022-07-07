大略-KY高層涉拉抬股價 檢調兵分五路搜索

以婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑涉於2017年間，不法操控、拉抬自家公司股價。台北地檢署7日指揮調查局新北市調處兵分5路，約談董事長特助兼發言人林亨杰及林姓稽核主管等4人，全案依違反《證交法》操縱股價罪嫌偵辦，稍晚涉案人等將移送北檢複訊。

上櫃股票大略-KY母公司大略國際係於2011年8月成立於英屬開曼群島的投資控股公司，2015年12月4日申請掛牌上櫃，是台灣早期西進大陸經營一站式全套婚禮服務業者，主要市場以對岸上海、西安等地，近年則轉型切入不動產及飯店業，目前旗下擁有上海維也納精品連鎖酒店及婚禮會所。