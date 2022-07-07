快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

大略-KY高層涉拉抬股價 檢調兵分五路搜索

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

以婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑涉於2017年間，不法操控、拉抬自家公司股價。台北地檢署7日指揮調查局新北市調處兵分5路，約談董事長特助兼發言人林亨杰及林姓稽核主管等4人，全案依違反《證交法》操縱股價罪嫌偵辦，稍晚涉案人等將移送北檢複訊。

上櫃股票大略-KY母公司大略國際係於2011年8月成立於英屬開曼群島的投資控股公司，2015年12月4日申請掛牌上櫃，是台灣早期西進大陸經營一站式全套婚禮服務業者，主要市場以對岸上海、西安等地，近年則轉型切入不動產及飯店業，目前旗下擁有上海維也納精品連鎖酒店及婚禮會所。

大略-KY在7日收盤價在11.6元，但2017年間股價曾一度超過每股80元，檢調接獲檢舉，疑有特定人士進場炒作、拉抬股價，7日決定收網發動搜索約談。

上櫃公司大略-KY高層涉嫌違反證交法拉抬股價，北檢兵分五路展開搜索。記者／蔣永佑攝影
上櫃公司大略-KY高層涉嫌違反證交法拉抬股價，北檢兵分五路展開搜索。記者／蔣永佑攝影

延伸閱讀

油價跌破100美元 黃金探低點

上海對涉疫2家KTV吊銷執照 並列嚴重違法失信名單

上海大學入學考試7日登場 心理壓力成考生跳戰

殷富APS 助攻企業轉型敏捷組織

相關新聞

中壢女老師遭警「大外割」提再議 檢方起訴員警妨害自由

非洲鼓老師詹慧玲去年4月22日拒絕中壢分局葉姓員警要求臨檢，慘遭大外割摔傷，事後雙方互控妨害公務、強制，檢方原作不起訴處...

「條子鴿」誣指謝長廷養子違規耍大牌 加重誹謗起訴

前台北市警局員警酈俊睿去年以筆名「條子鴿」，在同名臉書粉絲專頁上發文，影射駐日代表、前行政院長謝長廷養子張維洲交通違規耍...

知名中古車行耍詐竄改里程數 業者賣出16車被判刑

彰化縣花壇鄉中古車業者蔡男、游男做生意不老實，竟竄改中古車里程數，賣出16輛「調表車」，最離譜的一輛行駛里程數從22萬公...

影／大里1餐廳現人潮竟不是來用餐？警破獲賭場藏身2樓

疫情衝擊餐飲業，台中市大里區一間餐廳在非用餐時段常有大批民眾進入引人側目，警方經訪查蒐證，懷疑這批民眾上到二樓聚賭，見時...

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪 檢方求處15年徒刑

花蓮玉里鎮長蔡秋龍於3月被檢調搜查，地檢署今天公布偵辦結果，指蔡秋龍夫婦開設建設公司，因財務狀況不佳，蔡利用擔任鎮長職務...

大略-KY高層涉拉抬股價 檢調兵分五路搜索

以婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑涉於2017年間，不法操控、拉抬自家公司股價。台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。