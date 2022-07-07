金門監獄管理員喝爛醉打消防員 辯有身體自主權遭判刑

金門監獄陳姓管理員過年回台和朋友聚會，凌晨卻喝爛醉撞到頭血流不止，消防員到場經家屬、警方同意強制送醫，陳卻出手攻擊，導致消防員得忍痛開救護車，陳一審被依妨害公務判拘役30日，他不服上訴主張有身體自主權，非故意等，二審不採信予以駁回，全案確定。

檢警調查，陳男去年2月17日凌晨在大甲區和朋友喝完酒要回家，走在馬路上跌倒經消防隊員到場協助，陳卻不配合還動手拉扯消防員頭髮，造成對方手指、頭皮都受傷。

消防員證稱，獲報到場見陳男左眉3公分撕裂傷、血流不止，包紮止血過程陳情緒激動、不斷咆哮經聯絡家屬到場也不配合，經家屬、警方表示使用約束帶將他綁起來，過程中就遭陳攻擊受傷。

消防隊員還說，當時是「忍著傷痛開救護車」，回去發現頭上都是陳男血跡；台中地院一審簡易庭依妨害公務罪判陳男拘役30日，得易科罰金。

陳不服上訴，表示他有身體自主權，既無犯法為何消防隊員要將他送醫，可等他酒醒自己就醫，先前雖聽律師建議和2名誤傷的隊員和解，但當時酒醉已達刑法第19條無法辨識行為能力程度，何來妨害公務故意？

陳也說，他沒有故意、過失，當時是酒醉傷患，事發已和消防隊員道歉，道義上各賠償2萬元，也說當時被五花大綁在擔架上。

台中地院合議庭審酌，陳自稱當時喝威士忌700CC、啤酒1400CC，泥醉狀態是自主飲酒造成，是他自行招致才讓師辨識行為能力，排除適用刑法第19條；且當時陳的弟弟到場，向警消委託強制送醫，消防員依行政執行法第36條將他強制送醫，何來陳所稱無依據？