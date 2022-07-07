快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

助理教授罵校長痞子 二審認謾罵言論改判拘役

中央社／ 台北7日電

蔡姓大學助理教授因故在校務信箱指校長「痞子」等，被訴公然侮辱。一審判無罪。二審認為文字內容的電子郵件，逾300名教職員可見聞，為謾罵言論，改判拘役50天。可上訴。

二審台灣高等法院新聞資料指出，在北部某大學資訊科 技系蔡姓助理教授，之前因教師升等過程被評定為不及格等爭議，對李姓校長心生不滿，於民國108年12月8 日上午10時許，在校務信箱傳「校長在行政訴訟的答辯書卻像痞子一樣」、「校長卻是什麼都要就是臉不要」等語。

校長提告，檢方將蔡姓助理教授依加重誹謗及公然侮辱罪起訴。一審認定，蔡只是意見表達夾敘夾議，不是全然抽象、謾罵，判處無罪。

案經上訴，由二審審理於日前宣判，改判蔡男公然侮辱罪，拘役50天，得易科罰金；加重誹謗部分仍無罪。還可上訴。

二審指出，「像痞子一樣」、 「什麼都要就是臉不要」等文字內容的電子郵件傳送到300多名全校教職員可共見共聞的大學校務信箱，當然成立於刑法所稱「公然」之構成要件；且這二句話，確實是故意針對校長所言。

二審表示，有關「痞子」一詞，是指「惡人」、「流氓」、「不良心性」，有教育部的重編國語辭典修訂本資料可參考。「什麼都要就是臉不要」則是暗指「不要臉」，而「不要臉」是指不顧面子，不知羞恥。

二審指出，考量蔡男的學歷為博士，智識程度在發送電子郵件辱罵他人，明顯帶有貶抑他人社會評價意思，不明究理的第三人知悉，已足產生會對校長人格貶抑，並使校長感到難堪與屈辱，已屬謾罵性言論，具輕蔑貶損負面評價意味。

公然侮辱 台灣高等法院

延伸閱讀

熟女教保員廁所性侵14歲院生2次 二審逆轉判無罪

5歲女童採李遇癡漢 遭摸下體求助母「尿尿地方被摸」

「富豪居」創辦人李杰被控共謀擄走操盤手 二審翻盤無罪

中投公路逼前女友下車復合 恐怖房仲連轟男同事3槍

相關新聞

中壢女老師遭警「大外割」提再議 檢方起訴員警妨害自由

非洲鼓老師詹慧玲去年4月22日拒絕中壢分局葉姓員警要求臨檢，慘遭大外割摔傷，事後雙方互控妨害公務、強制，檢方原作不起訴處...

「條子鴿」誣指謝長廷養子違規耍大牌 加重誹謗起訴

前台北市警局員警酈俊睿去年以筆名「條子鴿」，在同名臉書粉絲專頁上發文，影射駐日代表、前行政院長謝長廷養子張維洲交通違規耍...

知名中古車行耍詐竄改里程數 業者賣出16車被判刑

彰化縣花壇鄉中古車業者蔡男、游男做生意不老實，竟竄改中古車里程數，賣出16輛「調表車」，最離譜的一輛行駛里程數從22萬公...

影／大里1餐廳現人潮竟不是來用餐？警破獲賭場藏身2樓

疫情衝擊餐飲業，台中市大里區一間餐廳在非用餐時段常有大批民眾進入引人側目，警方經訪查蒐證，懷疑這批民眾上到二樓聚賭，見時...

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪 檢方求處15年徒刑

花蓮玉里鎮長蔡秋龍於3月被檢調搜查，地檢署今天公布偵辦結果，指蔡秋龍夫婦開設建設公司，因財務狀況不佳，蔡利用擔任鎮長職務...

大略-KY高層涉拉抬股價 檢調兵分五路搜索

以婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑涉於2017年間，不法操控、拉抬自家公司股價。台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。