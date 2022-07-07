桃園中壢多位議員看板遭不明人士噴漆 警循線逮人

年底選舉逐漸白熱化，桃園中壢區多位市議員參選人為爭取選民支持，在重要地點設置大型看板，於今日上午7時許，中壢警分局員警巡邏發現轄內多條競選布條及看板遭不明人士噴漆毀損，警方立即組成專案小組全力追查，沿線調閱監視器畫面，1小時內將42歲的蕭姓犯嫌追查到案，警詢後依毀損罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

中壢警分局表示，巡邏員警主動發現，中壢區環中東、中山東路口處多條競選布條及看板遭不明人士噴漆毀損，立即組成專案小組全力追查，擴大調閱沿線監視器畫面，掌握涉案車輛後，以車追人，發現該車由中壢區環中東、中山東路沿著省道至部立桃園醫院途中持續對不特定競選看版噴漆。

中壢警分局專案小組即通報線上巡邏同仁協助攔查，於今日上午8時11分許，在中華、成功路口前攔獲該涉案車輛，現場人、車查扣並起獲犯案時所用相同顏色噴漆罐，隨即帶返內壢派出所釐清案情， 蕭嫌即坦承犯案，稱對附近廣告物不滿，本身並無政治傾向，經清點遭毀損看板有中壢區議員參選人吳正吉、劉安祺、吳嘉和、魏筠、劉曾玉春、黃崇真、林佳瑋、彭俊豪、梁為超等市議員參選人競選布條，均遭到蕭犯昂嫌噴漆毀損，警方已陸續聯繫相關參選人辦公室製作筆錄。

市議員謝美英指出，中壢選情激烈，各參選人帆布愈掛愈大面，沒想到她也成為攻擊目標，每逢選舉就會出現的奧步，台灣人已經看不下去了，各種不法手段，耳語抹黑、破壞看板、網軍出沒，對台灣社會一點幫助都沒有，呼籲各政黨的支持者理性、冷靜，還給選舉正常的樣貌。

市議員彭俊豪表示，相信是突發事件，希望民眾能理性並有乾淨選風，也不希望挑起各陣營的紛爭，互相攻擊。

市議會葉明月議員在第一時間獲知議會同僚及多位議員參選人競選廣告遭到毀損，立即頒發破案加菜獎金以表揚有功人員，警察局長許錫榮陪同葉明月對於勞苦功高的警察表示肯定，並由中壢分局長蕭欽杰代表接受。