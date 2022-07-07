快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／高雄警界上演「五億探長雷洛傳」 這次栽的是賭徒

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄謝姓男子有賭博罪前科，曾遭時任湖內警分局副所長張順凱逮捕，前年又因查緝職業賭場時巧遇，為探詢賭博情資，謝男主動邀約到分駐所內討論，並在所內掏出10萬元試圖行賄張，遭拒後離去。事後警方蒐證逮人，依法移送，檢方將他依行求賄絡罪起訴，今一審判決出爐，地院將他依貪汙治罪條例處有期徒刑1年2個月，褫奪公權1年。

張順凱任職湖內警分局期間，查獲謝男涉嫌聚眾賭博罪，兩人因此相識，2019年9月11日，張調任阿蓮分駐所副所長，2020年5月3日查緝轄內民宅疑似藏有職業賭場時，又巧遇謝男。

當時張順凱問謝男該處是否有職業賭場，他只回說，「沒事可以回去」；張離開前還特別告知，「若有違法賭博事證，請與警方配合」，互留電話後便離去。

時隔一周，張順凱打電話給謝男探詢職業賭博情資，謝竟主動表明要約到分駐所內討論，抵達分駐所後，他表示，願意提供槍械、毒品情資，要副所長別再查緝賭場。

眼看張順凱不為所動，謝男竟從褲子口袋掏出1疊橡皮筋捆綁的10萬元，放在茶几下層；還說「交個朋友，給你吃紅」。大膽在分駐所內行賄，情節宛如港片「五億探長雷洛傳」。

張順凱見狀立刻拒絕，持手機拍攝拍照、錄音蒐證，並請值勤員警入內協助；待謝男離開，張立刻通報分局督察組循線逮人。謝男被檢方依行求賄賂罪起訴，經審理，地院將他依貪汙治罪條例處有期徒刑1年2個月，褫奪公權1年，追徵為犯罪用未扣案的10萬元。

謝姓男子涉販行賄罪今天遭判刑。記者陳弘逸／攝影
謝姓男子涉販行賄罪今天遭判刑。記者陳弘逸／攝影
婉拒行賄的湖內警分局阿蓮分駐所前副所長張順凱。圖／讀者提供
婉拒行賄的湖內警分局阿蓮分駐所前副所長張順凱。圖／讀者提供
謝姓男子前年假意向時任湖內警分局阿蓮分駐所副所長張順凱邀約到分駐所內討論賭場情資，竟大膽在所內試圖行賄。記者陳弘逸／攝影
謝姓男子前年假意向時任湖內警分局阿蓮分駐所副所長張順凱邀約到分駐所內討論賭場情資，竟大膽在所內試圖行賄。記者陳弘逸／攝影

賭博 賭場

延伸閱讀

一站式吃好睡飽又省錢 星級飯店疫後吸客出大絕

鳳山超商性侵引發恐慌 藍議員批「高雄變恐懼城市」

警政署長上任前的最痛！ 高雄明起交通大執法

為文博會、設計展暖身 高市推出冰品設計展

相關新聞

中壢女老師遭警「大外割」提再議 檢方起訴員警妨害自由

非洲鼓老師詹慧玲去年4月22日拒絕中壢分局葉姓員警要求臨檢，慘遭大外割摔傷，事後雙方互控妨害公務、強制，檢方原作不起訴處...

「條子鴿」誣指謝長廷養子違規耍大牌 加重誹謗起訴

前台北市警局員警酈俊睿去年以筆名「條子鴿」，在同名臉書粉絲專頁上發文，影射駐日代表、前行政院長謝長廷養子張維洲交通違規耍...

影／大里1餐廳現人潮竟不是來用餐？警破獲賭場藏身2樓

疫情衝擊餐飲業，台中市大里區一間餐廳在非用餐時段常有大批民眾進入引人側目，警方經訪查蒐證，懷疑這批民眾上到二樓聚賭，見時...

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪 檢方求處15年徒刑

花蓮玉里鎮長蔡秋龍於3月被檢調搜查，地檢署今天公布偵辦結果，指蔡秋龍夫婦開設建設公司，因財務狀況不佳，蔡利用擔任鎮長職務...

大略-KY高層涉拉抬股價 檢調兵分五路搜索

以婚禮服務起家、近年轉型飯店業的上櫃公司大略國際，公司高層遭檢調懷疑涉於2017年間，不法操控、拉抬自家公司股價。台北地...

金門監獄管理員喝爛醉打消防員 辯有身體自主權遭判刑

金門監獄陳姓管理員過年回台和朋友聚會，凌晨卻喝爛醉撞到頭血流不止，消防員到場經家屬、警方同意強制送醫，陳卻出手攻擊，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。