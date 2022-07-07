獨／高雄警界上演「五億探長雷洛傳」 這次栽的是賭徒

高雄謝姓男子有賭博罪前科，曾遭時任湖內警分局副所長張順凱逮捕，前年又因查緝職業賭場時巧遇，為探詢賭博情資，謝男主動邀約到分駐所內討論，並在所內掏出10萬元試圖行賄張，遭拒後離去。事後警方蒐證逮人，依法移送，檢方將他依行求賄絡罪起訴，今一審判決出爐，地院將他依貪汙治罪條例處有期徒刑1年2個月，褫奪公權1年。

張順凱任職湖內警分局期間，查獲謝男涉嫌聚眾賭博罪，兩人因此相識，2019年9月11日，張調任阿蓮分駐所副所長，2020年5月3日查緝轄內民宅疑似藏有職業賭場時，又巧遇謝男。

當時張順凱問謝男該處是否有職業賭場，他只回說，「沒事可以回去」；張離開前還特別告知，「若有違法賭博事證，請與警方配合」，互留電話後便離去。

時隔一周，張順凱打電話給謝男探詢職業賭博情資，謝竟主動表明要約到分駐所內討論，抵達分駐所後，他表示，願意提供槍械、毒品情資，要副所長別再查緝賭場。

眼看張順凱不為所動，謝男竟從褲子口袋掏出1疊橡皮筋捆綁的10萬元，放在茶几下層；還說「交個朋友，給你吃紅」。大膽在分駐所內行賄，情節宛如港片「五億探長雷洛傳」。