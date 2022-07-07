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聽聞前女友被羈押 他竟潛入她家盜走近500萬元

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

吳姓男子與楊姓女子交往後因故分手，但吳男日前聽聞楊女因案被裁定羈押禁見，竟到楊女租屋處謊稱是她男友，要進房查看，房東不疑有他便替吳男開門，吳男趁機竊走楊女帳戶存摺、印章、提款卡等，並悄悄將楊女近500萬存款盜領一空，直到楊女服刑期滿出獄後才發現。

刑事部分新北地方法院仍在審理中，民事部分，新北地方法院判決吳男需償還盜領一空的494萬9500元。

楊女主張，她2017年間因故與吳男分手，分手後與吳男是朋友。2018年1月18日她因案遭法院裁定羈押禁見，吳男得知此事，跑到她的租屋處向房東佯稱是她的男友，要求要看房間，房東便讓吳男進入，吳趁機盜走她的提款卡等，盜走她的存款共494萬9500元，要求吳男歸還。

吳男反辯，稱他從未盜領過楊女存款。

法官發現，楊女確實在2018年1月18日被法院裁定羈押，且在判決確定後便直接服刑，直至去年1月19日才因服刑期滿假釋出獄，並因羈押事發突然，她所有的金融卡、存摺、印章等都放在她的房間抽屜內。

楊女的房東向法官證稱，在楊女失蹤1個禮拜後，他開楊女的房門，看到吳男打了多通電話給她，才認識吳男。吳男先是到楊女家中說要拿她的手機，隔幾天後又說要看楊女房間，他才讓吳男進房，「吳男把楊女的證件、皮包、錢等都拿走了」。

房東並稱，他後來有次拆信拆到楊女帳單，發現楊女錢被領出，還有傳訊息問吳男「你在領楊女的錢出來嗎」、「大哥相信你，才把她的錢身分證跟重要證件交給你，但不是就能亂動她的東西啊，大哥很懺悔怎麼那麼容易相信別人」。

法官認為，吳男應是因曾與楊女交往，知道楊女生日，又楊女以生日作為提款卡密碼，才能順利提款，認為吳男確實盜領走楊女存款，判吳男需償還盜領一空的494萬9500元。

吳男聽聞前女友被收押禁見，竟到其租屋處竊走提款卡，將前女友存款盜領一空。圖／聯合報系資料照
吳男聽聞前女友被收押禁見，竟到其租屋處竊走提款卡，將前女友存款盜領一空。圖／聯合報系資料照

房東 盜領

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