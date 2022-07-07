涉炒股案獲不起訴 高市議員黃明太：終於釐清真相

民進黨高市議員黃明太去年捲入炒股案，雄檢偵結依罪證不足處分不起訴，聲請再議遭駁回確定。他表示，對無端被捲入感到很無奈，所幸查了1年多到快選舉，終於釐清真相，不算太晚。

黃明太今天中午接受中央社記者電訪指出，自己從來沒有做過相關行為，無端被捲入這種案子也感到很無奈；此案從頭到尾都只被傳喚過一次，檢方經查閱股市交易資料後就將他轉列證人，查了1年多到快要選舉，終於還他清白，「雖然很怕被選舉對手當作題材攻擊，但現在能釐清真相也不算太晚」。

黃明太偵查時供稱，他在民國87年做工程倒閉有欠債未還清，因此在90多年再出來創業時，是以小孩名義擔任公司負責人，買賣股票也都以媳婦帳戶交易；至於買的3家股票，則是透過李姓男子推薦才投資，並不是配合對方炒股。

檢方調查發現，黃明太交易這3檔股票都沒有連續高價買入、低價賣出或相對成交情形，全案偵結後依罪證不足處分黃明太不起訴。檢方依職權送請再議後，高雄高分檢駁回確定。

高雄地檢署不起訴書指出，法務部調查局獲報疑有特定集團鎖定上市公司炒股，高雄地檢署去年2月指揮搜索、約談多人到案，其中台蠟董事長林哲印和黃明太因涉違反證券交易法被列被告，他在複訊後遭檢方諭令新台幣50萬元交保表示，「清者自清，如有違法我就承擔」，希望趕快釐清真相，相信自己的清白。

黃明太遭控與李姓夫妻檔（另案偵辦中）和林哲印共同炒股，以高價買入或連續低價賣出手法，鎖定大立高分子工業股份有限公司、三洋紡織纖維股份有限公司與邁達康網路事業股份有限公司等上市櫃公司股票哄抬或摜壓。