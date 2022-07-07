中壢女老師案逆轉起訴 詹慧玲：違法員警應受懲處

非洲鼓老師詹慧玲去年拒絕中壢分局葉姓員警要求臨檢，出言「你真的很蠢」反遭大外割摔傷，桃園地檢署原對兩人不起訴，經高檢發回續查，今改依妨害自由罪嫌起訴葉姓員警；詹慧玲與辯護律師陳孟秀聞訊「情緒激動」，表示尊重警方合法執法，但濫用職權違法盤查不應被容許，違法員警應受應有懲處。

陳孟秀以「傳來捷報！逆轉勝！」為題指出，桃園地檢去年不起訴，引發法界與社會大眾一片譁然，經協助詹老師提起「再議」後，今終於逆轉起訴葉姓警員。

陳孟秀回憶，詹慧玲當時對自己說「如果這件事就這樣過了，警察不會進步，社會不會進步」，她很希望不要再有下一個市井小民，受到跟她一樣的羞辱對待，自己十分認同。

陳孟秀表示，警察執法行為攸關警民關係、人民權利，「我們當然尊重警方執法」，但也希望警察在合法執法下，確保人民權利，濫用職權違法盤查是不被大眾所容許的，今天得到消息後「眼淚都要掉下來」，「是司法史上非常難得的一次起訴」，感謝桃園地檢署詳盡調查。