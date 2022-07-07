高雄綠議員黃明太炒股案不起訴 檢方職權再議也被駁

民進黨籍高雄市議員黃明太去年2月被檢調查出涉嫌炒股，依違反證券交易法偵辦，檢方當時複訊後以50萬元交保，雄檢歷經1年多偵辦，認為黃無明顯炒作行為，近日偵結處分不起訴，檢察官依職權送再議，高雄高分檢駁回，黃明太確定從炒股案安全脫身。

檢方調查，李姓夫妻檔（另案偵辦中）為從股市獲取高額報酬，找上黃明太及台灣蠟品董事長兼總經理林哲印合作炒股，調查局台北市調查處接獲證交所分析報告，發現炒股集團以連續高價買入或連續低價賣出手法，鎖定三洋紡織、邁達康、大立高等上市櫃公司進行哄抬或摜壓。

去年2月，檢調為釐清是否有人為炒作影響股價，出動百名調查官在全台搜索，帶回林哲印、黃明太等20多人調查，黃明太移送雄檢複訊後，被依違反「證券交易法」以50萬元交保候傳。

檢方偵辦時，黃明太否認炒股，供稱他1998年因倒閉欠債，手邊還有債務尚未還經，2001年出來創業時，才以孩子名義掛為公司負責人，利用媳婦帳戶買賣股票，當時李男向他推薦大立高、三洋紡及邁達康3檔股票，他才會投錢買入，但並未參與李男等人炒股。

後來檢方根據黃明太股市進出紀錄，發現他從2017年2月買進大立高，同年9月底賣出、2017年4月買進邁達康，同年9月底賣出，另分3個時段分批買進三洋紡，但3檔股票都沒有連續高價買入、低價賣出或是相對成交的情形。

檢方另根據調查卷證，查無黃明太、林哲印有與李姓夫妻檔共同炒股事證，上月偵結後處分黃、林兩人不起訴。檢方並依職權聲請再議，高雄高分檢複查無證據證明黃明太炒股，駁回檢方再議，黃明太確定從炒股案安全脫身。