女老師拒臨檢遭大外割警遭起訴 中壢警：尊重起訴處分

音樂女老師詹慧玲去年於桃園中壢火車站拒絕警方盤查、並罵葉姓員警很蠢，遭當街大外割，依侮辱公務員罪嫌移送法辦，詹認為警方濫權，並對員警提告妨害自由等罪，桃園地檢署去年10月判雙方皆不起訴處分；經詹女提再議後繼續偵查，昨判決出爐桃檢依刑事訴訟法起訴葉員依妨害自由罪嫌起訴；中壢警分局表示，尊重桃檢起訴處分。

詹慧玲去年4月22日搭乘火車至中壢後火車站，前往附近排練室上課途中，遭中壢警分局興國派出所葉員認為詹神情緊張遂上前盤查，詹則拒絕被臨檢並向警員說「你真的很蠢」，慘遭警員大外割摔傷，互控傷害；去年10月26日桃檢偵查終結，雙方均為不起訴處分。

不過詹事後提起再議，經台灣高等檢察署去年12月發回，桃檢後續行偵查，昨經桃檢依刑事訴訟法對葉員提起公訴案；中壢警分局表示，尊重桃檢起訴處分後續法院審理階段，市警局及中壢警分局也會提供員警相關法律協助，並尊重司法審判。

中壢警分局指出，由於本案引起社會大眾關注，為強化員警執法技能及法治觀念，於去年5月邀請地檢署檢察官，及9月邀請地方法院法官、專業律師等人擔任員警執法訓練課程講師，提升分局員警執法品質，更有效的維持社會治安。