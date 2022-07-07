女老師拒臨檢遭大外割警遭起訴 中壢警：尊重起訴處分
音樂女老師詹慧玲去年於桃園中壢火車站拒絕警方盤查、並罵葉姓員警很蠢，遭當街大外割，依侮辱公務員罪嫌移送法辦，詹認為警方濫權，並對員警提告妨害自由等罪，桃園地檢署去年10月判雙方皆不起訴處分；經詹女提再議後繼續偵查，昨判決出爐桃檢依刑事訴訟法起訴葉員依妨害自由罪嫌起訴；中壢警分局表示，尊重桃檢起訴處分。
詹慧玲去年4月22日搭乘火車至中壢後火車站，前往附近排練室上課途中，遭中壢警分局興國派出所葉員認為詹神情緊張遂上前盤查，詹則拒絕被臨檢並向警員說「你真的很蠢」，慘遭警員大外割摔傷，互控傷害；去年10月26日桃檢偵查終結，雙方均為不起訴處分。
不過詹事後提起再議，經台灣高等檢察署去年12月發回，桃檢後續行偵查，昨經桃檢依刑事訴訟法對葉員提起公訴案；中壢警分局表示，尊重桃檢起訴處分後續法院審理階段，市警局及中壢警分局也會提供員警相關法律協助，並尊重司法審判。
中壢警分局指出，由於本案引起社會大眾關注，為強化員警執法技能及法治觀念，於去年5月邀請地檢署檢察官，及9月邀請地方法院法官、專業律師等人擔任員警執法訓練課程講師，提升分局員警執法品質，更有效的維持社會治安。
中壢警分局說，將持續督促所屬同仁確實遵守臨檢要件、妥適使用戒具及落實教育訓練，以兼顧人民自由、治安維護及員警執勤安全，未來持續教育員警執法技巧，並要求處理任何案件，務必依法行政、嚴正執法，並注意比例原則，重視程序完備及精緻執法，也呼籲民眾於警方到場處事時應保持理性平和，配合及支持警察執法，為維護社會秩序與治安穩定共盡心力。
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