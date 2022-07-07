中壢女老師遭警「大外割」提再議 檢方起訴員警妨害自由

非洲鼓老師詹慧玲去年4月22日拒絕中壢分局葉姓員警要求臨檢，慘遭大外割摔傷，事後雙方互控妨害公務、強制，檢方原作不起訴處分，詹聲請再議後由高檢署發回續查，桃園地檢署認定葉員違法逮捕，今偵結依妨害自由罪嫌起訴。

檢方查，葉4月22日早上8點多巡邏經新興路，「主觀上」認為詹女形跡可疑攔檢盤查、要求提供身分，詹認為依法無據，拒絕提供；2人爭執後詹對葉說「你真的很蠢」，被葉以柔道「大外割」壓制，造成詹雙手、膝蓋都受傷，並上手銬、腳鐐依妨害公務侮辱公務員罪嫌逮捕，詹也提葉強制、傷害。

但桃檢認為葉員雖違法臨檢，但沒有強制、傷害的故意，而詹女客觀無事實足認有犯罪嫌疑或犯罪之虞，去年10月26日予兩人不起訴，詹也依法聲請再議，得高等檢察署檢察長令發回續查。