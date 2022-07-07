阮哲夫涉殺嬤無罪又吞阿公房產 盜蓋妹章轉自己名下

台中學霸阮哲夫涉及15年前中正大學女大生失蹤案，又被起訴殺阿嬤盜領數百萬存款，檢方求處死刑，台中地院今年2月以證據不足殺人部分判無罪；阮的妹妹再控訴他盜蓋印章、偽造協議，私吞阿公留下的房地產，民事庭判阮繼承遺產分割協議無效、登記塗銷，可上訴。

阮哲夫曾和中正哲學系劉姓女大生是班對，2007年6月2日劉女失蹤，檢警懷疑阮涉案但查無證據，2015年阮的阿嬤也失蹤，檢警曾在阮住處搜到阿嬤的假牙、存摺等，認定他貪圖遺產殺阿嬤棄屍，起訴求處死刑。

台中地院以檢方起訴殺人時間、手法均不詳，而屬推測加上無其他證據，殺人部分判阮無罪，但他盜領阿嬤存款、保險400多萬元，依偽造文書罪、詐欺判3年6月，現上訴二審審理中；阮哲夫另因先前對妹妹家暴等遭判6年入獄服刑中。

阮的妹妹控訴，阿公2014年3月25日去世，留下1間房子由阿嬤、哥哥和她繼承，同年9月11日哥哥就擅自在遺產分割協議書盜蓋她印鑑，以示她同意由阿嬤、哥哥各持有房產二分之一而分別持有，等同讓她及阿嬤都拋棄繼承阿公房地。

妹妹並主張，阮哲夫就繼承阿公遺產分割協議無效，並應將向地政事務所登記分割繼承予以塗銷。

阮哲夫抗辯稱，阿公過世後就和妹妹達成協議，由他和阿嬤繼承各半分別持有，還和妹妹一起去戶政事務所辦理印鑑登記，遺產分割協議也經過對方授權，且妹妹分配到170萬元現金後沒對結果爭執，否認妹妹指控。

民事庭查，妹妹在刑事偵查時證稱，當時阿公留下來的不動產一開始是分割繼承，後來都變成哥哥的，辦理不動產移轉登記也都是他去辦的，遺產協議上雖蓋的是她的章，但自己並沒看過這份協議，當時授權哥哥「依法律規定辦理」，沒授權不動產由哥哥、阿嬤繼承。

妹妹當時還說，因阿公除房子還有股票、財產，她認知是法律怎麼規定就怎麼繼承，人人有份，沒有人拋棄，所謂依法辦理，就是阿嬤拿二分之一，她和哥哥各拿四分之一，如果房產就各三分之一，但自己只拿到170萬元現金。

民事庭也勘驗兄妹對話，發現妹妹並未委託房子由阮哲夫、阿嬤各二分之一，妹妹事後也詢問「房子的事有後續嗎？」「你有寄給我了嗎？奶奶的權狀和我的權狀」更可證明妹妹不知子己房子已無持分一事。