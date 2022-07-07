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防制非法電動自行車上路 板警監理單位聯手稽查7件違規

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規改裝 ，依法開罰。

板橋警方有鑑於電動自行車事故愈來愈多，配合今年7月至10月為全國取締電動自行車「未經審驗合格」、「擅自變更電子控制裝置」及「追查非法改組或改裝製造或販售廠商」期間，昨晚6時至8時與台北區監理所板橋監理站人員在板橋區溪城路共同執行聯合稽查取締改裝電動自行車。

監理人員與警方設臨檢站逐一攔檢電動自行車，查獲4件後座增設腳踏板，可處1800元以上、5400元以下罰鍰；2件未裝照後鏡，可處900元以上、1800元以下罰鍰；一件後座載人，可處300元以上、600元以下罰鍰，總共查獲7件違規。

警方表示，立法院已於111年4月19日將道路交通管理處罰條例原條文中的「電動自行車」修正為「微型電動二輪車」，明確規定年滿14歲以上才能騎乘，車輛要經過檢驗及型式審驗合格，最大行駛速率為每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下或車重含電池在60公斤以下。

立法院今年5月30日三讀通過修正「強制汽車責任保險法」部分條文，規定微型電動二輪車納入強制汽車責任保險承保範圍，且需領用、懸掛牌照後才能行駛，警方呼籲電動自行車使用者若在修法施行前已檢驗、審驗者，應於修法施行後2年內依規定領牌，以免觸法。

防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供
防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供
防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供
防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供
防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供
防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供
防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供
防制非法電動自行車上路，板橋監理站昨晚與警方執行聯合稽查，共查獲7起違規，依法開罰。圖／警方提供

電動自行車 立法院 監理站

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