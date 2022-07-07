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「條子鴿」誣指謝長廷養子違規耍大牌 加重誹謗起訴
前台北市警局員警酈俊睿去年以筆名「條子鴿」，在同名臉書粉絲專頁上發文，影射駐日代表、前行政院長謝長廷養子張維洲交通違規耍大牌。經張維洲提告，台北地檢署比對當時酈男處理張男交通違規經過，發現他虛構不實的事發過程並於網路上發文，已損害張男社會評價和人格尊嚴，7日將他依加重誹謗罪起訴。
酈俊睿原任職台北市警局萬華分局，後於2020年12月2日退休。2021年9月4日晚間，他在北市文山區住處登入「條子鴿」臉書專頁，發表一篇「那年，我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效...不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」的貼文。
貼文中指出，「那年我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效；一名駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句你知道我爸是誰嗎？然後，不再說話。」、「沒多久副分局長直接來電劈頭就問，剛才是不是攔一部賓士？開闖紅燈罰單？」之後更怪叫一聲「你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單？」自己事後被依態度不佳記2支申誡。
酈男臉書發文迅速引發議論，有人質疑內容造假，警方於是通知他到案說明。酈男辯稱，貼文內容係自身所見所聞而轉述，仍遭警方依違反《社維法》函請法院裁罰，張維洲後來也向警方提告。社維法部分，法院雖認定酈男貼文內容與事實有出入，但不致造成社會恐慌或影響公共安寧，裁定不罰。
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