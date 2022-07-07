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「富豪居」創辦人李杰被控共謀擄走操盤手 二審翻盤無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

臉書房產投資社團「富豪居」創辦人李杰和友人出資成立股票投資群組，蘇姓男子砸錢加入，卻因炒股失利慘賠，李杰指是宋姓、簡姓操盤手炒股失敗，被控與蘇男合作擄走宋男，付出464萬元才獲釋，一審李杰被依私行拘禁罪判刑2年6月，二審認定李未參與，逆轉改判無罪，蘇男維持一審7年徒刑。可上訴。

李杰對外都稱「月風」，曾出版多本股市、房產投資書籍，自稱不到30歲就曾買賣過600戶房產，創辦的臉書社團「富豪居」，還擁有廣大支持者，2017年11月，李杰在高雄左營區開了「福田水餃」，每顆1元，後來店址遷到台東，又在前高雄市長韓國瑜當選後遷回高雄，被韓粉冠上「挺韓水餃店」稱號，躍上新聞版面。

判決指出，2016年李杰與宋姓、簡姓、呂姓、林姓男子共組投資團隊，對外募資代為操盤，蘇姓男子聽信投資股票可獲利，砸錢投資，不料因炒股失利慘賠，找上李杰理論。

李杰向蘇男供稱是宋姓、簡姓擅自拿「公桶」資金炒股虧損2000萬元，連同蘇的資金一起賠進去，蘇男聽信，為了逼迫宋男、簡男還錢，2017年3月1日，夥同郭姓、高姓等6名小弟，持槍押人，原本計畫將宋男、簡男一起押走，但簡趁機逃脫，最後僅宋男被押上車。

蘇男等人將宋男押到高雄永安區工寮後，以電擊棒凌虐，恐嚇宋男交出300萬元，宋堅稱沒拿「公桶」資金投資，蘇男起疑，回頭再找李杰，李找來團隊裡的林男、呂男及孫姓女子，由3人一起到永安區工寮，確認宋男的下單紀錄。

經確認宋男僅放空1000萬元，但為彌補虧損，蘇男將贖金提高至500萬元，並逼宋男簽下2000萬元本票。同月2日下午家屬籌到464萬元，宋男囚禁27小時才獲釋。

警方2017年6月中逮捕蘇男等嫌犯，起出改造槍彈，蘇供稱是受李杰指示押人取款，但李杰當時否認涉案，檢方訊後聲押，法官裁定100萬元交保，檢方偵辦後，依擄人勒贖起訴李杰、蘇男等12人。

高雄地方法院審理時，李杰依然喊冤，稱並未與蘇男討論擄走宋男，但法官認定他與蘇男共謀，考量兩邊是因債務糾紛，才將人押走，改依私行拘禁罪將李杰判刑2年6月、蘇男因持有槍械，被判刑7年，其他10名同夥皆判刑6月至2年徒刑不等。

全案上訴後，高雄高分院認為，當時蘇男找上李杰詢問股票下跌一事，但李杰僅要蘇男先去找宋男、簡男查明股票下單狀況，不能因此就認為李杰有要求蘇男以暴力手段對付宋男、簡男等人，且宋男被帶走後，李杰發現蘇男知道他的行蹤，立刻要求暱稱為「範哥」的李姓男子南下保護他。

法官認為，李杰因畏懼遭蘇男不利對待，特地請「範哥」南下保護他的安全，範哥被認為是此案的共犯，也是李杰請他南下之後的事，不能因此即認李杰事前已與蘇男有共同犯意聯絡。而其他被控涉案的孫姓、呂姓、林姓3名員工，僅查看宋男下單紀錄，無法證明3人參與拘禁宋男，包含李杰在內，4人逆轉改判無罪。

至於涉嫌拘禁宋姓男子的蘇男及小弟等7人，二審合議庭認為一審認事用法皆無違誤，維持原判，南下保護李杰的「範哥」李姓男子，刑度從2年減輕為7月徒刑。可上訴。

知名臉書投資社團「富豪居」創辦人李杰，被控與人共謀擄走旗下操盤手，二審逆轉認為他並未涉案，改判無罪。翻攝自李杰臉書
知名臉書投資社團「富豪居」創辦人李杰，被控與人共謀擄走旗下操盤手，二審逆轉認為他並未涉案，改判無罪。翻攝自李杰臉書

炒股 水餃 高雄市長

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