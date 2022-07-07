台南男大生「自導自演」遭人刺傷送醫急救 原因竟是不想返校

19歲廖姓男大生因在校與人有隙不想返校，今年4月10日竟持自購水果刀朝右上腹猛刺，再撥打119求救，謊稱遭不明人士持刀刺傷且送醫急救，員警調閱監視器後發覺有異，他才坦承自導自演。台南地院認廖犯未指定犯人誣告罪處拘役30日，認他年輕識淺、一時失慮，給予緩刑2年。

據調查，今年4月10日下午4時許，廖姓男大生在台南市永康區大灣路巷弄內，持自購水果刀1把，戳刺其右上腹成傷，隨後手機撥打119求救，經消防局轉報警察局勤務指揮中心派遣員警到場，他向到場員警供稱遭不明人士持刀刺傷，引發高度關切。

經員警調閱監視器後發覺有異，反過頭來詢問他相關細節，他發現瞞不住了，這才供出原委。他坦承犯行，深表悔悟，本身也因右上腹部穿刺傷合併胸壁、肋膜腔、橫膈膜跟肝臟刺傷，住院手術治療。

廖在警詢中坦承不諱，與成大醫院駐衛警、同學及其父兄證述情節大致相符，並有扣押筆錄暨扣押物品、報案及救護紀錄表，現場監視器畫面及蒐證照片佐證。

台南地院審酌，廖明知未遭人刺傷竟因不欲返校而謊報遭人刺傷的犯罪動機，事後坦認犯行犯後態度等一切情狀，認他犯未指定犯人誣告罪處拘役30日，可易科罰金。