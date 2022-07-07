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6度酒駕多用拒測躲刑責 爛醉男第7次想用老招踢鐵板

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓男子酒後騎乘電動車，因騎車抽菸被警方攔查，張男渾身酒味，近10年有6次酒駕紀錄，且多次以拒測規避刑責，前天第7次遭攔，依然拒測，警方使出殺手鐧，向檢察官申准核發鑑定許可書，強制抽血酒測，張男換算呼氣酒測值達每公升0.66毫克，被依公共危險罪送辦。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢，5日上午執行交通違規勤務，上午10點40分左右行經旗津區中洲三路，發現50歲張姓男子騎車叼著一根菸，且行車路徑左搖右晃，劉員上田提醒，發現張男渾身酒味。

但警方準備實施酒測時，有多次酒駕紀錄的張男故技重施，直接表明「我要拒測」，還稱他已經配合攔查，為何還要酒測？再聽到員警說明他行車抽菸時，還跳針稱:「我有抽菸，出去被車撞死。」

後來劉姓員警查詢張男紀錄，發現他近10年內已有6次酒駕，且多次以「拒測」規避刑責，這次第7次被攔，仍想用拒測躲過，但員警認為他喝到爛醉，不能騎車，觀察紀錄表還沒辦法完成，於是向高雄地檢署申請鑑定，強制抽血檢驗酒精濃度。

警方表示，經抽血檢測，張男呼氣酒測值達每公升0.66毫克，雖然張是騎乘電動自行車，但酒測值超標，仍觸犯公共危險罪，警詢後移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

張姓男子酒駕被攔，他想用拒測躲避刑責，沒想到第7次踢到鐵板，被警方申請強制抽血，酒測值超標依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
張姓男子酒駕被攔，他想用拒測躲避刑責，沒想到第7次踢到鐵板，被警方申請強制抽血，酒測值超標依公共危險罪送辦。圖/讀者提供

酒測 酒駕

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