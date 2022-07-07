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嘉縣海區部分村里傳疑選舉幽靈人口遷入 縣府警調查辦
嘉義縣年底五合一選舉剩不到半年，地檢署「查察賄選及暴力執行小組」編組完成揭牌，針對嘉縣議員第4選區因名額少1席，激烈選戰，部分村里出現疑選舉幽靈人口，縣府接獲檢舉會同警方訪查疑異常遷入戶口，強制遷回，調查站調閱名冊釐清監控。
嘉縣人口跌破50萬人，人口流失，議員第4選區從7席減為6席，逾10人參選，競爭激烈，傳出疑選舉幽靈人口，朴子戶政所接獲檢舉，調查六腳、東石鄉1至4月人口遷移情形，比對2020至今年同期遷入人口資料，發現東石永屯村、塭仔村、東崙村、頂揖村，六腳蒜東村、蒜南村寄居人口增加。
經朴子戶政所調查，東石鄉、六腳鄉6村4個月內遷入101人，其中32人正常遷徙，69人無地緣因素，與戶長、屋主無親友關係，戶政人員會同員警訪查勸導，53人自行遷回原戶籍，僅剩2人找不到人，進入催告程序，依法1個月無回覆，戶政所將強制遷回開罰。
戶政所表示，六腳鄉蒜南村遷入38人最多，頂揖村11人、塭仔村1人，2度訪查釐清，6村遷入101人，32人正常遷徙，69人寄居人口，其中12人簽具住居事實，53人自行遷回原戶籍，2人聯絡不上，含1名遷戶籍後入監服刑者，蒜南村38人遷回32人，占異常遷入快半數。
訪查未遇經催告不聯絡，依戶政法，可強制遷回原戶籍，並依設籍未實際居住，裁處3000元到9000元罰鍰。嘉縣調查站、警方調閱異常遷入名冊調查，是否為選舉目的遷入戶口，若不遷回年底投票，依事證認定選舉幽靈人口，將依妨害選舉法辦。
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