徐國勇：高階警官人事已派任

新任警政署長黃明昭上任，後續高階警官人事受關注，針對警政署副署長、主秘、高雄市警察局長人事案，內政部長徐國勇昨天表示「已經派任」，目前正進行安全查核，強調程序中就公布，有點違反程序。黃明昭則說，高雄市警察局長人選，循例提二名「合適」名單供高雄市長陳其邁挑選，待人事作業完成就會發布。

昨晚立即有媒體「獨家」揭露這波警察人事，指警政委員林炎田確定接掌高雄市警局長，現任刑事局長黃嘉祿提前退休，由保三總隊長李西河接任；代理署主任秘書的警政委員陳卿南真除。

另保一總隊長陳永利升警政署副署長，由警政委員陳耀南接任；陳耀南原本爭取航空警察局長，引發陳家欽與徐國勇人事爭端，鬧得滿城風雨。

黃明昭上任署長前，高雄警界就傳新局長可能人選，包括警政委員林炎田、航空警察局長鄭明忠、台南市警察局長方仰寧。林炎田接任各界不意外，高雄市警局目前有行政科長、防治科長與民管中心主任三個三線一星高階主管退休職缺，待新局長上任檢討補實。

徐國勇昨天說，安全查核沒問題，但有一定程序，程序完備後就會公布。警界議論，昨天公布人事的媒體向來被認為是走「部長室」路線，名單若屬實，「部長就是說一套做一套」。