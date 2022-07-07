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女兵上網靠北長官 加重誹謗起訴
國防部憲兵隊何姓、黃姓女兵不滿吳姓女班長管理，退伍前在臉書匿名發文，不實指控女班長「裝病卻躲房間滑手機，薪水小偷」等；二人隱去營號、姓名，但身分仍足以辨識，女班長提告，桃園地檢署昨依加重誹謗罪嫌起訴二女兵。
檢警調查，廿五歲黃女服役於國防部憲兵營，去年七月十六日因不滿四十一歲吳姓女班長管理、曾發生糾紛，指示同月將退伍的廿歲何姓女憲兵在臉書專頁「靠北長官2020」發文。
文章誣指女班長「不會正式報告詞」、「不會檢查手機ＭＤＭ」、「報身體不適卻在房間滑手機」，更以「薪水小偷」、「3C小偷」稱呼她。何女營號、姓名雖去識別處理，但仍足以辨識身分；吳女七月廿日晚上瀏覽臉書時看到文章，報警提告。
何女供稱是黃女唆使，發文時兩人當時都在國防部大廳，黃女就在自己旁邊；黃女則全盤否認。
檢方調閱監視畫面，發現黃女事發當天上午前往國防部大廳接哨，三小時後與何女一起下哨離開，涉案重大。認定何女上傳侮辱性文字，黃女是教唆犯，均依加重誹謗罪嫌起訴。
不論軍、警、消、各大專院校、各行業，都有「靠北」相關專頁，均採匿名發文，部分專頁會在版規加註「發文請留意刑事責任」等警語。
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